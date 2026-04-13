[포토]봄맞이 세종대왕 동상 세척

서울 종로구 광화문광장에 설치된 세종대왕 동상을 서울시 관계자들이 세척하고 있다. 이를 외국인 관광객들이 신기한 듯 바라보고 있다.이번 작업은 이날 오전 8시부터 14일 오후 5시까지 이틀간 진행된다. 첫날인 13일에는 세종대왕 동상, 14일에는 이순신 장군 동상에 대한 세척 작업이 각각 이뤄진다.