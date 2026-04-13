[포토]세종대왕 목욕(?) 장면을 배경으로 기념촬영하는 외국인들

서울 종로구 광화문광장에 설치된 세종대왕 동상을 서울시 관계자들이 세척하고 있다. 이를 배경으로 외국인 관광객들이 기념촬영을 하고 있다.이번 작업은 이날 오전 8시부터 14일 오후 5시까지 이틀간 진행된다. 첫날인 13일에는 세종대왕 동상, 14일에는 이순신 장군 동상에 대한 세척 작업이 각각 이뤄진다.