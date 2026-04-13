정의선 “피지컬 AI는 모빌리티 진화 핵심”… 2028년까지 美 260억달러 투자

수소·전동화 병행 전략…“에너지 전환 시대, 선택지 확대가 경쟁력”

260105_현대차그룹 2026년 신년회 개최6 0 지난 1월 현대차그룹 신년회에서 발언하고 있는 정의선 현대차그룹 회장./현대차그룹

정의선 현대자동차그룹 회장이 로보틱스와 인공지능(AI)을 그룹 미래 성장의 핵심 축으로 재차 강조하며 미국 시장에 대한 대규모 투자 계획을 공식화했다. 전통 자동차 사업을 넘어 '피지컬 AI' 기반 산업으로의 확장을 본격화하겠다는 의지가 읽힌다.정의선 회장은 12일(현지시간) 미국 매체 세마포와의 인터뷰에서 "로보틱스와 피지컬 AI는 모빌리티를 넘어서는 현대차그룹의 진화에 핵심적인 요소"라며 "우리는 인간과 협업하는 로봇을 통해 이 비전을 실현하고자 한다"고 밝혔다.특히 올해 초 CES에서 제시한 인간 중심 AI 로보틱스 전략을 다시 언급하며 2028년까지 보스턴다이내믹스의 휴머노이드 로봇 '아틀라스'를 생산 공정에 투입하겠다는 계획을 재확인했다. 그룹은 2030년까지 연간 최대 3만대 생산 체계를 구축한다는 구상이다.정 회장은 "이러한 인간 중심 접근은 고객을 위한 것"이라며 "고객의 요구가 변화함에 따라 로보틱스와 AI는 제조 혁신과 최고 품질 제품 제공에 점점 더 중요한 역할을 하게 될 것"이라고 설명했다. 이어 "혁신을 실제 적용과 연결함으로써 인간과 로봇, AI가 협력해 생산성과 품질을 높이는 기반을 구축하고 있다"고 덧붙였다.미국 시장에 대한 전략적 중요성도 분명히 했다. 정 회장은 "현대차그룹에게 미국은 장기적인 회복력과 지속 가능한 성장의 핵심 기반"이라며 "2028년까지 총 260억달러를 투자해 성장 기반을 강화하겠다"고 밝혔다.그는 "현대차그룹은 40여년간 미국에 약 205억달러를 투자해왔다"며 HMGMA를 중심으로 한 소프트웨어 기반 제조 혁신을 통해 전략을 고도화하고 있다고 설명했다.글로벌 불확실성 대응 전략으로는 '글로벌 확장과 현지화 병행'을 제시했다. 정 회장은 "고객, 규제, 공급망이 지역별로 분절되면서 시장 환경이 크게 변화하고 있다"며 "유연성과 회복력을 바탕으로 대응하고 있다"고 말했다. 이어 "각 지역에서 차별화된 경쟁력을 확보하는 것이 중요하다"며 한국, 미국, 인도 등 주요 생산 거점을 언급했다.수소 사업에 대한 의지도 분명히 했다. 그는 "AI 인프라와 데이터센터 확산으로 에너지 수요가 급증하는 상황에서 수소는 중요한 대안"이라며 "생산·저장·운송·활용을 아우르는 수소 생태계 구축에 집중하고 있다"고 밝혔다. 현재 현대차그룹은 'HTWO' 브랜드를 중심으로 수소 밸류체인을 확대하고 있다.전동화 전략과 관련해서는 "수소는 전기차와 경쟁 관계가 아니라 보완적 기술"이라며 "고객에게 다양한 선택지를 제공하는 것이 에너지 전환 시대의 경쟁력"이라고 강조했다.정 회장은 그룹 경쟁력의 근간으로 품질과 브랜드 신뢰를 꼽았다. "현대차, 기아, 제네시스를 통해 연간 700만대 이상 판매하고 있으며, 200개국 판매망과 16개 글로벌 생산시설을 갖추고 있다"며 "핵심은 고객 중심 사고"라고 말했다.이어 "국내외 환경 변화는 모두가 직면한 과제지만, 우리는 회복력과 유연성을 바탕으로 이를 극복할 준비가 돼 있다"며 "이것이 현대차그룹의 DNA"라고 강조했다.