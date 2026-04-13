대우건설, ‘업성 푸르지오 레이크시티’ 청약 본격화…특공 돌입

1 0 업성 푸르지오 레이크시티 견본주택에 입장한 방문객들 모습.

대우건설이 충남 천안시 업성동 일원에 선보이는 '업성 푸르지오 레이크시티'를 13일부터 청약을 접수한다. 지난 10일 개관한 단지의 견본주택에는 3일간 약 1만1000명이 방문했다.청약 일정은 이날 특별공급을 시작으로 14일 1순위, 15일 2순위 청약을 받는다. 이후 22일 당첨자를 발표하고, 5월 4~7일 정당계약을 실시한다.분양조건은 1차 계약금 1000만원 정액제를 적용해 초기 자금 부담을 낮췄으며, 비규제지역으로 중도금 납입 전 전매가 가능하고, 재당첨제한, 의무거주기간이 적용되지 않는다.해당 단지는 천안시 업성동 478번지 일원에 지하 2층~지상 최고 39층, 11개 동, 총 1908가구 규모로 조성된다. 이번 분양에서는 1블록 1460가구가 우선 공급되며, 전용면적 72~95㎡로 구성된다.4베이 판상형 중심 설계를 적용해 채광과 통풍을 극대화했으며, 3면 발코니 확장(일부 가구)으로 실사용 면적을 넓혔다. 계절용품이나 부피가 큰 물품을 보관할 수 있도록 전 가구에 개별 창고를 제공하고, 드레스룸·알파룸·런드리룸(일부 가구) 등 특화 설계가 도입된다.해당 단지는 남측으로 위치한 약 52만8000㎡ 규모의 성성호수공원과 인접해 있으며, 일부 가구에서는 영구적인 호수 조망이 가능하다. 교육 환경 역시 단지 인근에 유치원과 초·중·고교 부지가 모두 예정돼 있다.25m 4레인 규모의 실내수영장과 유아풀, 39층 높이에서 성성호수를 조망할 수 있는 스카이라운지와 게스트하우스 등의 편의시설이 있다.