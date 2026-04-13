소아 진료 공백 막는다…복지부, 취약지역 의료기관 14곳 지원

'취약지 소아 야간·휴일 진료기관 육성' 기관 선정

연간 1억2000만원 운영비 지원…내달 중 운영 개시

2026010501000317900018221 0 보건복지부 청사 전경./보건복지부

정부가 의료 취약지 내 소아 환자 진료 공백을 막기 위해 연 1억원 이상의 운영비를 지원한다.보건복지부는 '취약지 소아 야간·휴일 진료기관 육성' 사업을 수행할 의료기관 14개소를 선정하고 이달부터 본격적인 운영을 시작한다고 13일 밝혔다.수행기관 선정은 지난달 10~20일 진행된 공모를 통해 이뤄졌으며, 선정위원회의 심사를 거쳐 소아 야간·휴일 진료 공백 현황 등 사업 필요성이 높고 소아 진료 역량에서 우수한 평가를 받은 의료기관이 우선 선정됐다.사업은 달빛어린이병원이 운영되고 있지 않은 소아의료 취약지역을 대상으로 새롭게 추진된다. 경증 환자로 인한 응급실 과밀화 해소를 위해 정해진 시간 동안 환자 진료를 목표로 하는 기존의 달빛어린이병원 제도와 달리, 이번 사업에 참여하는 의료기관은 지방자치단체와 협의해 주 20시간의 범위에서 야간·휴일 진료 시간을 탄력적으로 설정할 수 있다.정부는 취약지 소아 야간·휴일 진료기관에 연간 1억2000만원(국비 50%, 지방비 50%)의 운영비를 지원한다.선정된 지역의 의료기관들은 준비가 완료된 곳부터 이달 중 순차적으로 야간·휴일 진료를 시작, 다음달까지 14개소가 모두 운영을 개시할 예정이다. 복지부는 하반기에 추가 공모를 진행, 소아 환자의 야간·휴일 진료에 대한 지원을 더욱 확대한다는 계획이다.이중규 복지부 공공보건정책관은 "인구 감소로 필수 의료 접근성이 낮은 지역에서도 어린이들이 안심하고 진료를 받을 수 있는 환경을 조성하는 것이 중요한 과제"라며 "이번 육성 사업을 통해 정부와 지방자치단체, 동네 병·의원이 힘을 합쳐 지역의 의료 체계를 개선하고 소아 진료 기반을 강화함으로써, 환자의 건강권 보호는 물론 지역 정주 여건 개선에도 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.