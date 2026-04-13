신상태, 향군회장 재선…“4년 성과 바탕으로 더 강한 향군 만들겠다”

향군은 13일 비대면으로 열린 제82차 정기전국총회에서 신 회장이 38대 회장으로 선출됐다고 밝혔다.
내규에 따르면 회장 임기는 4년이며 1회에 한해 중임이 가능하다. 총회는 중앙선거관리위원회 온라인 투표시스템을 사용한 원격투표 방식으로 실시됐다. 그 결과, 재적 대의원 378명 중 375명 참석, 273표를 얻어 득표율 72.8%로 신 회장이 당선됐다.
향군 관계자는 "이번 당선은 신 회장이 지난 4년간 추진한 구조조정과 개혁에 따라 향군 재무 안정성이 개선됐다는 점이 영향을 미친 것으로 보인다"고 진단했다.
신 회장은 재정 안정화를 달성하고 제대군인 복지와 취업센터 구축, 조직 활성화, 최고 최대의 안보·보훈단체의 위상을 제고하겠다는 등 추진 공약들도 전했다.
이어 신 회장은 "재선 회장으로서 지난 4년의 성과를 바탕으로 더욱 강력하고 내실있는 향군을 만들어가겠다"며 "안보와 보훈이라는 하나의 깃발 아래, 1100만 향군 회원의 목소리를 하나로 모으는 통합의 리더십을 발휘하겠다"고 밝혔다.
한편 신 회장은 육군3사관학교 6기로 임관했으며 건국대에서 경영학 박사를 지냈다. 서울시 향군 회장과 부회장을 역임했다.