신상태, 향군회장 재선…“4년 성과 바탕으로 더 강한 향군 만들겠다”

재정안정화·제대군인 취업센터 구축 등 공약

KakaoTalk_20260413_124918595_01 0 신상태 재향군인회장이 13일 열린 제82차 정기전국총회에서 재선됐다. /재향군인회

신상태 재향군인회(향군)장이 재선에 성공해 38대 회장에도 이름을 올렸다. 신 회장은 "지난 4년의 성과를 바탕으로 더 강력한 향군을 만들어가겠다"고 선언했다.향군은 13일 비대면으로 열린 제82차 정기전국총회에서 신 회장이 38대 회장으로 선출됐다고 밝혔다.내규에 따르면 회장 임기는 4년이며 1회에 한해 중임이 가능하다. 총회는 중앙선거관리위원회 온라인 투표시스템을 사용한 원격투표 방식으로 실시됐다. 그 결과, 재적 대의원 378명 중 375명 참석, 273표를 얻어 득표율 72.8%로 신 회장이 당선됐다.향군 관계자는 "이번 당선은 신 회장이 지난 4년간 추진한 구조조정과 개혁에 따라 향군 재무 안정성이 개선됐다는 점이 영향을 미친 것으로 보인다"고 진단했다.신 회장은 재정 안정화를 달성하고 제대군인 복지와 취업센터 구축, 조직 활성화, 최고 최대의 안보·보훈단체의 위상을 제고하겠다는 등 추진 공약들도 전했다.이어 신 회장은 "재선 회장으로서 지난 4년의 성과를 바탕으로 더욱 강력하고 내실있는 향군을 만들어가겠다"며 "안보와 보훈이라는 하나의 깃발 아래, 1100만 향군 회원의 목소리를 하나로 모으는 통합의 리더십을 발휘하겠다"고 밝혔다.한편 신 회장은 육군3사관학교 6기로 임관했으며 건국대에서 경영학 박사를 지냈다. 서울시 향군 회장과 부회장을 역임했다.