[사설] 삼성전자·하이닉스 역대급 성과급 타당한가

0 /연합

삼성전자 노동조합이 올해 회사 전체 영업이익의 15%를 성과급으로 지급해 달라고 요구하고 나섰다. 증권사들 전망대로라면 삼성전자의 올해 영업이익은 최대 300조원 정도로,이 경우 약 45조원을 성과급으로 달라는 뜻이다. 사측이 이를 수용하지 않으면 오는 21일부터 6월 7일까지 총파업을 단행한다는 강경 입장도 내놨다. 지난 1분기 영업이익 57조원으로, 한국 기업으로서는 볼 수 없었던 기록을 달성해 주목을 받았던 국내 대표기업이 다시 노조의 역대급 성과급 요구로 고심하고 있다.또 다른 반도체 기업인 SK하이닉스도 임직원 성과급이 10억원을 넘어설 수 있다는 전망이 나와 업계를 술렁거리게 하고 있다. 글로벌 투자은행 맥쿼리가 SK하이닉스의 향후 영업이익이 447조원에 이를 수 있다고 전망했고, 영업이익의 10%인 성과급 재원 44조7000억원을 임직원수 3만4500명으로 나누면 1인당 평균 성과급이 12억9000만원에 달한다는 것이다.두 회사가 엄청난 영업이익을 거두는 것은 글로벌 경쟁 시대에 매우 반길만한 일이다. 하지만 통념을 뛰어넘는 성과급 규모에 대해서는 우려가 앞선다. 노조의 요구처럼 기업이 큰 이익을 내고 이에 따라 기업 구성원에게 성과급을 주는 구조는 시장경제 체제에서 당연하다고 할 수 있다. 하지만 그 금액이 과도해 사회적 지지를 받기 힘들 정도라면 노사 모두 신중히 생각해 봐야 한다.두 기업이 좋은 성과를 내는 데는 분명 직원들의 기여가 많이 작용했을 것이다. 그렇다고 해도 직원들의 노력과 능력만으로 이를 달성했다고 보기는 힘들다. 반도체는 전 세계적으로 공급 기업이 몇 안 될 정도로 제한된 초(超)고부가가치 산업이다. 특히 메모리(D램, 낸드)는 소수 기업이 과점하고 있어 가격이 오르면 이익이 급증하는 구조다. '시장 사이클'의 영향이 클 수밖에 없다. 이번 두 기업의 역대급 성과도 인공지능(AI) 산업 확장에 따른 '반도체 슈퍼사이클'의 덕으로 업계에서는 분석한다.고액 성과급 지급은 국가 경쟁력을 높일 수 있는 반도체 분야에 좋은 인력을 배급한다는 점에서 긍정적이다. 이미 취업 준비생들 사이에서는 이들 기업 입사가 '고시'로 불리고 있으며 대입 수험생 사이에서도 의대보다 두 기업 입사에 유리한 전공이 인기를 끌고 있다. 하지만 가뜩이나 우리 산업의 반도체 의존이 심한 상황에서 두 기업의 엄청난 성과급이 고착화하면 또 다른 쏠림 현상을 불러올 수 있다.주주나 투자자들 반발도 고려해야 한다. 지난해 삼성전자가 400만 주주들에게 지급한 배당금은 11조1000억원으로 이번 노조 요구액의 4분의 1 수준이며, 1년 연구개발(R&D)비도 37조7000억원에 그친다. 반도체 초격차를 위한 R&D나 시설 투자에 쓰여야 할 돈이 일회성 인건비로 나가는 것은 기업은 물론 국가 경쟁력에도 부정적인 영향을 미칠 것이다.