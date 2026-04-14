신한증권, 전액날린 부동산펀드 ‘일반용 둔갑’…제2의 헤리티지 사태 오나

영국 오피스 투자하는 전문가 펀드를

파생상품으로 감싸 일반 시장에 유통

5000억원 환매 중단 사태 일으켰던

독일 헤리티지 펀드와 유사한 구조화

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신한투자증권이 전문투자자 대상의 해외 부동산펀드를 일반투자자용 상품으로 둔갑시켜 IBK투자증권에 넘긴 것으로 드러났다. 해당 상품의 판매사인 IBK투자증권은 전액 손실 사태로 인해 투자자들에게 피소됐다.신한투자증권은 해당 펀드에 기반해 파생상품을 발행하고, IBK투자증권은 이를 신탁 상품 형태로 변형시켜 판매했다. 이런 방식의 구조화는 앞서 5000억원 환매 중단을 촉발한 신한투자증권의 독일 헤리티지 펀드 사태와 유사한 양상을 띤다.투자자들은 이와 관련해 금융감독원에 정식 민원을 넣었고 이 중 일부는 판매사인 IBK투자증권을 상대로 민사소송을 제기한 상태다. 또 투자 피해가 발생했음에도 금융당국은 상품의 다층적 구조화라는 복잡성 뒤에 숨어 손을 놓고 있다는 지적이 나온다.14일 증권업계에 따르면 문제의 상품은 WWG자산운용이 조성한 'WWG글로벌일반사모부동산투자신탁1호'로 영국 브리스톨에 위치한 오피스 빌딩에 투자한다. 해당 펀드는 총 640억원 규모로, KB증권과 MG손해보험(현 예별손해보험) 등 기관투자자들이 약 500억원을 투자했다. 본래 이 상품은 부동산 자산 특성상 경기 변동 등 돌발 변수가 상존해 리스크 관리 능력이 있는 전문투자자용으로 설정됐다.그러나 신한투자증권은 해당 펀드를 기초자산으로 삼아 파생결합증권(DLS)을 발행했고, IBK투자증권은 이 DLS를 편입한 특정금전신탁(DLT) 상품을 일반투자자에게 판매했다. 이를 통해 일반투자자들이 후순위 대주 형태로 투입한 자금은 총 139억원에 달한다. 투자자들은 평균 3억원가량 투자한 것으로 알려졌다.이 구조는 지난 2017~2018년 현지 문화재 부동산을 리모델링해 분양한 독일 헤리티지 펀드와 유사하다. 헤리티지의 경우 NH투자증권·KB증권·키움증권 등이 싱가포르 반자란자산운용 펀드를 기초자산으로 DLS를 발행한 뒤 신한투자증권이 이를 DLT에 편입해 3907억원가량을 판매했다.이 밖에 NH투자증권·하나은행·우리은행·현대차증권·SK증권 등 5개 금융사도 총 928억원 규모의 독일 헤리티지 펀드를 팔았다. 2020년 신한투자증권의 CEO였던 김병철 대표는 라임펀드 사태와 더불어, 독일 헤리티지 펀드가 시행사 파산으로 환매 중단되자 이에 책임을 지고 사의를 표했다.법무법인 정윤의 노윤상 변호사는 "투자자는 물론 판매 직원도 이 상품의 구조와 위험성을 제대로 인식했을 가능성이 현저히 낮아 보인다"며 "투자자들은 (상품 구조화로 인해) 펀드 자체의 수익권자가 아니므로 만기 연장 관련 의결권 등 권리를 직접 행사하지 못한 점도 아쉬운 부분"이라고 설명했다.영국 브리스톨 빌딩은 코로나19 팬데믹 이후 그 가치가 크게 하락했다. 재택근무 확산으로 오피스 수요가 위축된 데다, 영국 중앙은행의 연속적인 금리 인상이 오피스 시장에 직격탄을 날리면서다. 결국 올해 초 진행된 매각 절차에서 기관투자자들은 200억원가량을 회수하는 데 성공했지만, 후순위에 위치한 일반투자자는 139억원 전액이 손실로 확정됐다.판매사인 IBK투자증권은 몇 명의 일반투자자에게 판매했는지 밝히지 않고 있다. 만약 실제 투자자 수가 50인 이상이면 금융당국에 증권신고서를 제출해야 하는 공모 규제 대상이다. 그럼에도 증권신고서를 통한 당국 승인을 받지 않은 채 일반투자자에게 판매했을 경우 이른바 '미래에셋방지법' 위반 가능성이 있다는 지적이다.지난 2017년 국회는 50인 이상의 투자 청약 시 증권신고서 제출 등 공모 규제를 적용하는 자본시장법 개정안을 의결한 바 있다. 과거 미래에셋증권이 50인 이상 개인투자자에게 베트남 부동산 관련 유동화상품을 판매하며 공모 규제를 우회한 데 따른 조치다.증권사들은 서로 책임 소재를 미루고 있다. 신한투자증권 관계자는 "고객사(IBK투자증권) 요청에 따라 DLS를 발행한 것"이라는 입장이다. IBK투자증권 관계자는 "상품설명서 제공에 따라 판매가 진행됐다"면서도 "(일반용으로 판매된 것에 대한) 적합성 원칙 준수 여부는 구체적으로 언급하기 어렵다"고 말했다.더 큰 문제는 잘못된 상품 구조에 따라 투자자들이 전액 손실을 당했는데도 금융당국이 손을 놓고 있다는 점이다. 당국이 나서 책임 소재를 명확히 묻고, 위법성 짙은 상품을 판매한 증권사들이 관련 조치를 취해야 한다는 지적이 나온다.금융감독원 관계자는 "사모펀드를 여러 번 구조화해서 소관 부서에 대한 확인이 필요하다"면서도 "50인 이상에게 판매됐을 경우 공모 규제가 적용된다"고 전했다.