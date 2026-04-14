李 “퇴임식 세종서”…세종집무실 임기 내 사용 ‘속도전’ 지시

이규연 홍보소통수석 브리핑<YONHAP NO-3663> 0 이규연 홍보소통수석이 14일 청와대 춘추관에서 세종 집무실 관련 브리핑을 하고 있다. 청와대는 대통령 세종집무실을 건립하기 위한 부지 조성공사 입찰공고를 15일 실시한다고 밝혔다. 대상부지는 35만㎡이며 사업비는 98억원, 공사기간은 14개월이다./연합뉴스

이재명 대통령이 14일 세종집무실 건립과 관련해 임기 내 사용을 목표로 공사를 신속히 추진할 것을 지시했다.이규연 청와대 홍보소통수석은 이날 춘추관 브리핑에서 "이 대통령이 퇴임식을 세종에서 하겠다는 의지를 거듭 밝혔다"며 "임기 내 집무실을 이용할 수 있도록 공사를 신속히 진행하라고 지시했다"고 전했다.그러면서 "15일 부지 조성 입찰 공고를 낼 예정이며, 대상 부지는 약 35만㎡ 규모로 사업비는 98억 원, 공사 기간은 14개월"이라고 설명했다.청와대는 이번 공사를 행정수도 완성의 출발점으로 규정했다. 이 수석은 "부지 조성은 국가 균형 성장의 상징적 의미를 갖는다"며 "국민과의 약속을 계획에 그치지 않고 현장에서 실천하는 첫 공사이자 첫 삽"이라고 했다.설계와 건축 절차도 병행 추진된다. 정부는 이달 말 세종집무실 설계 공모 당선작을 선정하고 약 1년간 설계를 진행한 뒤 내년 8월부터 본격적인 건축 공사에 들어갈 계획이다. 2029년 8월 입주 목표도 유지한다는 방침이다.세종집무실의 위상과 기능을 둘러싼 논의도 이어질 전망이다. 이 수석은 "세종집무실을 주로 사용하는 방향으로 준비하고 있다"면서도 "청와대 기능 조정 여부는 국민적 공감대와 입법 과정이 필요해 단정하기 어렵다"고 말했다.