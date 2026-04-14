고피자, 수익성 중심 전략 결실…EBITDA 흑자 전환

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글로벌 푸드테크 기업 고피자가 수익성 중심 경영 전환 성과를 내며 실적 개선 흐름을 이어가고 있다. 외형 성장보다 사업 구조 정비와 수익 기반 강화에 집중한 전략이 가시적인 성과로 나타났다는 평가다.

고피자는 2025 회계연도 감사보고서를 통해 창업 8년 만에 처음으로 하반기 기준 상각 전 영업이익(EBITDA) 흑자를 기록했다고 14일 밝혔다. 영업적자 역시 2023년 58억원에서 2024년 39억원, 2025년 30억원으로 감소하며 2년 만에 절반 수준으로 축소됐다. 특히 지난해 상반기까지 반영된 국내 적자가 하반기 들어 흑자 흐름으로 전환되면서 수익 구조 개선이 본격화됐다는 분석이다.

2025년 글로벌 연결 매출은 280억원으로 집계됐다. 국내 매출은 199억원에서 169억원으로 줄었으나, 이는 저마진 사업 비중을 낮추고 수익성 중심으로 포트폴리오를 재편한 데 따른 결과다. 회사는 GS25와 CGV를 중심으로 한 B2B2C 및 B2B 사업과 인도 시장에 집중해 매출총이익률을 34%에서 42%로 끌어올렸다.

감사보고서상 순손실과 현금 감소 역시 구조 전환 과정에서 발생한 영향으로 풀이된다. 순손실 68억원 가운데 37억원은 해외법인 관련 비현금성 손상차손이며 싱가포르 법인에서 직영 중심 구조를 B2B2C로 전환하는 과정에서 반영된 일회성 비용이 포함됐다. 현금 감소 또한 인도와 태국 등 해외 법인에 대한 운영자금 투입에 따른 것으로 해당 법인들은 별도 법인으로 이번 국내 감사 대상과는 구분된다.

특히 인도 시장은 핵심 성장 축으로 자리잡고 있다. 인도 법인 매출은 전년 대비 35% 이상 성장했으며, ‘고추장(gochujang)’과 ‘달코미(Dalcomi)’ 등 현지 브랜드를 통해 K-푸드 플랫폼 입지를 확대하고 있다. 지난해 12월에는 처음으로 월 흑자를 달성했으며, 올해 연간 흑자 전환 기대도 높아지고 있다.

국내 사업 역시 방향성이 명확해졌다. 고피자는 현재 GS25 약 1300개 점포와 CGV 약 60개 거점을 기반으로 소비자 접점을 확대하고 있다. 편의점 내 갓 구운 피자 카테고리에서 차별화된 입지를 구축하며 기존 프랜차이즈와는 다른 B2B2C 기반 유통형 외식 모델을 강화하고 있다는 평가다.

고피자는 올해 국내 법인 기준 연간 EBITDA와 영업이익 흑자를 목표로 하고 있다. 이미 1분기에도 흑자 흐름을 이어가고 있으며, 상반기 종료 시점에는 최근 12개월 누적 기준으로도 영업이익 흑자 전환 가능성이 제기된다.

임재원 대표는 “지난해는 사업 구조와 수익성 정비에 집중한 시기였고, 그 성과가 하반기부터 나타나고 있다”며 “올해는 안정적인 흑자 기반을 공고히 하는 동시에 B2B2C 모델의 글로벌 확산과 인도 내 K-푸드 사업 성장을 통해 다시 성장 국면에 진입할 것”이라고 밝혔다.