닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

정치 국회·정당

여야, D-2 총력 유세…대전 사고 현장도 방문

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260601010000377

글자크기

닫기

김아윤 기자 | 채종일 기자

승인 : 2026. 06. 01. 19:02

Advertisements

Advertisements

정청래 "감옥 3인방 역사속으로 보내야"
여야 대표, 오후 유세 일정 취소후 대전행
박수현 후보 발언에 답하는 정청래 위원장<YONHAP NO-2898>
더불어민주당 정청래 총괄상임선거대책위원장이 1일 충남 천안시 민주당 박수현 충남도지사 후보 선거사무소에서 열린 중앙선대위 회의에 참석해 박 후보의 정책 관련 발언을 듣고 답하고 있다./연합
여야 대표가 6·3 지방선거를 이틀 앞둔 1일 막판 표심 잡기에 총력전을 폈다. 정청래 더불어민주당 대표는 충청권을 찾아 보수 정권 심판론을 앞세우며 지지층 결집에 나섰고, 장동혁 국민의힘 대표는 제주를 방문해 정부·여당 심판론을 부각했다.

정 대표는 이날 오전 충남 천안 박수현 충남지사 후보 선거사무소에서 열린 중앙선거대책위원회 회의에서 이명박·박근혜·윤석열 전 대통령을 겨냥해 "보수진영에서 배출한 감옥 3인방을 역사 속으로 이제 보내야 한다"며 "그러기 위해 이재명 대통령과 함께하는 민주당 기호 1번에 투표해 달라"고 말했다.

정 대표는 이어 충북 괴산군으로 이동해 신용한 충북지사 후보와 이차영 괴산군수 후보 지원 유세에 나섰다. 이후 예정된 유세 일정을 취소하고 한화에어로스페이스 폭발 사고가 발생한 대전을 찾아 유가족을 위로했다.

장 대표는 제주를 찾아 정부와 여당에 대한 심판론을 꺼내 들었다. 장 대표는 제주시 동문재래시장에서 "국민의힘에 유리한 지역, 불리한 지역 같은 것은 없고 모든 지역이 중요한 지역"이라며 "이번 지선은 이재명과 더불어민주당의 오만함을 심판하고 국민의 삶을 지켜내는 선거"라고 강조했다.

장 대표는 제주시 일정을 마친 뒤 서귀포시 매일올레시장을 방문할 예정이었으나, 공개 일정을 모두 취소하고 대전으로 향했다. 장 대표는 정부를 향해 조속한 사고 수습과 피해 복구에 최선을 다해 달라고 촉구했다.

김아윤 기자
채종일 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

인증 통과한 ‘中 지커 7X’…5299만원 승부수 통할까

한화에어로스페이스 대전공장서 폭발 사고…5명 사망·2명 중경상

“이정후·김혜성 보내고 전력 보강은 뒷전”…야구팬들, 키움 겨냥 KBO 공개 청원

‘겹호재’ 스텔라루멘, 일주일 새 83% 폭등…랠리 계속되나

“손흥민 축구 실력 빼면 보통사람?” 李, 코스피 착시론 반박

길거리서 “노래 들어봐달라”…‘리센느’ 소속사 대표의 홍보영상 화제

‘나는 솔로’ 31기 영식, 종영 소감 “응원도 질책도 감사하게 받아들여”

지금 뜨는 뉴스

5월 완성차 판매 4% 줄었지만…기아 ‘나홀로 성장’

‘중소돌’ 리센느 떡상에 재조명된 대표의 ‘길거리 명함 영업’

찍었다 하면 ‘인생샷’…감성 가득한 6월 여행지 추천

‘AI 비서’ 케어 받으며 달린다… 디지털 입고 똑똑해진 국민세단

그 시절 추억 몰고 온 르망·티코…한국GM 부평공장서 특별전