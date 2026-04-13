李, 이스라엘 직격했지만… ‘인권침해’ 묻는 유엔결의안 기권

0 이재명 대통령. /청와대통신사진기자단

이재명 대통령이 이스라엘군 관련 영상을 공유하며 국제인도법 준수를 촉구한 엑스(X) 게시글을 둘러싼 논란이 확산하고 있다. 정부와 청와대가 해당 게시글이 "보편적 인권에 대한 신념을 밝힌 것"이라고 설명했지만, 이스라엘 외교부가 '규탄 성명'을 내며 외교 현안으로 번졌고, 야당까지 비판에 가세하며 정치적 논란으로도 불똥이 튀었다. 여기에 이 대통령 공유 영상이 북한을 찬양하는 내용 등 '가짜뉴스'를 전파하는 계정에서 나왔다는 주장과 이스라엘 한인 회장이 이 대통령의 글로 현지 교민들이 힘들어진다는 취지로 비판하는 등 논란이 꼬리를 무는 모습이다.



13일 정치권에 따르면 이 대통령은 지난 10일 X에 이스라엘 방위군(IDF)이 시신을 건물 아래로 떨어뜨리는 장면이 담긴 영상을 공유하며 "유대인 학살이나 전시 살해는 다를 바가 없다"는 취지의 글을 올렸다. 이후 해당 영상이 최근 장면이 아니라 2024년 9월 촬영된 것이라는 논란이 제기되자 이 대통령은 추가 글을 올려 "어떤 상황에서도 국제인도법은 준수돼야 한다"고 했다. 이에 이스라엘 외무부가 X에 "이 대통령이 홀로코스트 추모일을 앞두고 유대인 학살을 경시하는 발언을 했다. 이는 받아들일 수 없고 강력한 규탄을 받아 마땅하다"고 대응하며 외교전으로 번졌다. 이후 이 대통령은 11일과 12일 연이어 "보편적인 인권은 존중돼야 한다"는 취지의 글을 올리며 재반박에 나섰다.



이 대통령의 이스라엘 반인권 행태 저격 행보에 야당은 물론 이스라엘 한인 사회, 언론까지 비판 행렬에 가담했다.



특히 이강근 이스라엘 한인회장은 이날 페이스북에 "이재명 대통령 발언이 뜨겁다. 이 행동 하나로 이스라엘에 살아가는 한국인들이 받아야 할 눈총을 생각해 봤나"라고 꼬집었다. 이 회장은 "(이 대통령 X에 언급된) 사건은 2년 전 일인데 왜 지금 재포스팅했나"며 "참 힘들게 하네요"라고 썼다.



