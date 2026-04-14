제주영어교육도시 인접…‘한화포레나 제주에듀시티’ 리뉴얼 후 재분양

즉시 입주 가능한 브랜드 단지…총 503가구 규모

국내 아파트 최초로 골프 트레이닝 '트랙맨 레인지' 도입

한화포레나 제주에듀시티 단지 전경 0 한화 건설부문이 제주영어교육도시 인근에 조성한 '한화포레나 제주에듀시티' 아파트 단지 전경./한화 건설부문

한화 건설부문이 제주영어교육도시 인근에 공급한 '한화포레나 제주에듀시티'를 리뉴얼하고 상품 경쟁력을 높여 재분양한다.14일 한화 건설부문에 따르면 이 단지는 서귀포시 대정읍 보성리 일대에 지하 1층~지상 5층, 29개동, 전용면적 84~210㎡형, 총 503가구 규모로 조성됐다. 이미 준공을 마쳐 실제 단지 모습을 직접 확인할 수 있으며, 즉시 입주가 가능한 상태라는 설명이다.제주영어교육도시와 차량으로 약 5분 거리에 위치해 교육 인프라 접근성을 갖췄다는 평가다. 단지 내 셔틀버스도 운영해 학생들의 통학과 입주민의 출퇴근 편의를 지원한다. 인근에는 한국국제학교 제주(KIS), 노스런던컬리지에잇스쿨 제주(NLCS), 브랭섬홀 아시아(BHA), 세인트존스베리아카데미 제주(SJA) 등 주요 국제학교가 있다.여기에 다섯 번째 국제학교인 풀턴 사이언스 아카데미 애서튼(FSAA)도 올해 상반기 착공을 목표로 추진 중이다.분양 관계자는 "최근 NLCS 제주에서 해외 명문대 조기 합격 사례가 이어지며 해외 유학 대신 제주영어교육도시를 선택하려는 수요가 증가하고 있다"며 "8월 신학기 시즌을 앞두고 문의가 꾸준히 늘어날 것으로 보인다"고 설명했다.이번 재분양 준비 과정에서 상품성도 한층 강화했다는 게 회사 관계자의 설명이다. 일반 아파트보다 약 30cm 높은 2.6m 천장고를 적용해 개방감을 높였고, 60mm 두께의 층간소음 완충재를 사용해 주거 쾌적성을 개선했다는 것이다.단지에는 약 3만6000㎡ 규모의 조경 설계를 반영해 조경률 41.9%를 확보했다. 가구당 1.92대 수준의 지하주차장을 마련해 지상 차량을 최소화한 공원형 단지로 조성했다.커뮤니티 시설도 다양하다. 골프 트레이닝센터를 비롯해 피트니스센터, GX룸, 게스트하우스, 독서실, 스터디룸, 코인세탁실, 티하우스, 어린이집, 경로당 등이 들어섰다.특히 골프 트레이닝센터에는 '트랙맨 레인지(TrackMan Range)'를 도입했다. 레이더 기반 기술을 활용해 볼 스피드·발사각·비거리 등 골프 샷 데이터를 실시간으로 분석할 수 있는 시스템이다.이밖에도 스마트폰 앱(애플리케이션) 연동 서비스, 고성능 CCTV를 포함한 보안 시스템, 원패스 출입 시스템, 주차 특화 설계 등 다양한 스마트 기술이 적용된 게 특징이다.