李대통령,“침공한 화성인 편드나”…이스라엘엔 “평화 당부”

발언하는 이재명 대통령 0 이재명 대통령이 14일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다./연합뉴스

이재명 대통령이 이스라엘의 국제인도법 준수를 촉구한 글에 대한 야권의 공세를 거듭 비판하며 정면돌파에 나섰다.이 대통령의 의도와 달리 야권이 2년 전 이스라엘군 영상을 공유한 것에 초점을 맞춰 비판을 이어가자, '보편적 인권 원칙'에 재차 방점을 찍으며 "달을 보라"는 메시지를 거듭 발신하는 것으로 풀이된다.이 대통령은 이날 새벽 엑스(X)에 "오목 좀 둔다고 명인전 훈수하는 분들, 훈수까지는 좋은데, 판에 엎어지시면 안 된다"고 지적했다.이 대통령은 "집안싸움 집착하다 지구침공 화성인 편들 태세인데, 일단 지구부터 구하고 봐야하지 않겠나"라고도 썼다.청와대 관계자는 이와 관련해 "비유적인 표현에 대해 특정 해석을 내놓긴 어렵다"고 밝혔지만, 이 대통령이 지난 10일 올린 이스라엘군 영상에 대한 야권의 비판을 겨냥한 글로 보인다.이 대통령은 지난 12일에도 야권의 비판에 대해 "사욕을 위해 국익을 훼손하는 자들을 매국노라고 부른다. 심지어 국익을 포함한 공익 추구가 사명인 정치와 언론 영역에서도 매국 행위는 버젓이 벌어진다"고 비판했다.이 대통령은 이날 이스라엘을 향해서도 '보편적 인권 보호 원칙'을 강조하며 메시지 논점을 흐리지 않겠다는 의지를 분명히 밝혔다.이 대통령은 이날 청와대 국무회의 모두발언에서 중동전쟁 대응을 강조하며 "전쟁 당사국들도 보편적 인권 보호의 원칙과 역사의 교훈을 바탕으로 세계가 간절히 바라는 평화를 향해서 용기 있는 걸음을 내딛어주기를 당부드린다"고 말했다.