李대통령,“침공한 화성인 편드나”…이스라엘엔 “평화 당부”

이 대통령의 의도와 달리 야권이 2년 전 이스라엘군 영상을 공유한 것에 초점을 맞춰 비판을 이어가자, '보편적 인권 원칙'에 재차 방점을 찍으며 "달을 보라"는 메시지를 거듭 발신하는 것으로 풀이된다.
이 대통령은 이날 새벽 엑스(X)에 "오목 좀 둔다고 명인전 훈수하는 분들, 훈수까지는 좋은데, 판에 엎어지시면 안 된다"고 지적했다.
이 대통령은 "집안싸움 집착하다 지구침공 화성인 편들 태세인데, 일단 지구부터 구하고 봐야하지 않겠나"라고도 썼다.
청와대 관계자는 이와 관련해 "비유적인 표현에 대해 특정 해석을 내놓긴 어렵다"고 밝혔지만, 이 대통령이 지난 10일 올린 이스라엘군 영상에 대한 야권의 비판을 겨냥한 글로 보인다.
이 대통령은 지난 12일에도 야권의 비판에 대해 "사욕을 위해 국익을 훼손하는 자들을 매국노라고 부른다. 심지어 국익을 포함한 공익 추구가 사명인 정치와 언론 영역에서도 매국 행위는 버젓이 벌어진다"고 비판했다.
이 대통령은 이날 이스라엘을 향해서도 '보편적 인권 보호 원칙'을 강조하며 메시지 논점을 흐리지 않겠다는 의지를 분명히 밝혔다.
이 대통령은 이날 청와대 국무회의 모두발언에서 중동전쟁 대응을 강조하며 "전쟁 당사국들도 보편적 인권 보호의 원칙과 역사의 교훈을 바탕으로 세계가 간절히 바라는 평화를 향해서 용기 있는 걸음을 내딛어주기를 당부드린다"고 말했다.