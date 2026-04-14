서범수, 정원오 여론조사 의혹 사건 배당 비판…“경찰 편파 수사”

정원오 여론조사 왜곡 의혹 사건 일선서 이첩 두고 “여야 따라 절차·속도 차이”

김재섭의 정 후보 고발은 경찰서로, 정 후보 측의 맞고발

PYH2026021223750001300_P4 0 국회에서 열린 행정안전위원회 전체 회의에서더불어민주당 윤건영 간사(오른쪽)와 국민의힘 서범수 간사가 충남대전, 전남·광주, 대구경북 지역의 행정통합을 위한 특별법과 관련, 얘기를 나누고 있다./연합뉴스

서범수 국민의힘 의원이 정원오 더불어민주당 서울시장 후보의 여론조사 왜곡 의혹 사건 배당 문제를 두고 경찰이 여야 관련 사건을 다르게 취급하고 있다며 경찰청 국가수사본부를 항의 방문했다.서 의원은 14일 서울 서대문구 경찰청 국가수사본부 앞에서 기자들과 만나 "경찰 수사가 수사 대상이 야당이냐, 여당 인사냐에 따라 절차와 속도에 차이가 난다"며 "이에 대한 진상을 규명하고 시정·개선하기 위해 오늘 국수본을 찾았다"고 밝혔다.서 의원은 특히 정 후보와 김재섭 국민의힘 의원을 둘러싼 맞고발 사건의 배당 과정을 문제 삼았다. 그는 "김 의원이 정 후보를 공직선거법 위반 혐의로 고소·고발한 사건은 서울경찰청에 접수됐는데도 일선 경찰서로 내려보냈다"며 "반면 정 후보 측이 '칸쿤 출장' 발언을 문제 삼아 김 의원을 고발한 사건은 성동경찰서에 접수됐는데도 서울청에서 수사하고 있다"고 주장했다.이어 "여당 인사가 수사 대상인 사건은 일선서에 하달해 유야무야하고, 야당 인사가 수사 대상이 된 사건은 서울청이 직접 엄정 수사하려는 것 아닌가 하는 의구심이 든다"고 말했다. 그러면서 "여당 인사에 대한 수사를 틀어막고 야당 인사에 대한 수사만 계속하는 것이 이재명 정부가 말하는 수사구조 개혁과 경찰 개혁인지 의문"이라며 "경찰은 대한민국 국민의 경찰이어야지, 이재명 정권이나 민주당의 수사기관이 돼서는 안 된다"고 비판했다.서 의원은 또 "경찰이 바람이 오기도 전에 누워버린다는 불명예스러운 분위기가 있다는 점을 스스로 반성하고 자성한다고 하지만, 지휘부가 중심을 갖고 강단 있게 수사해달라"고 촉구했다.앞서 정 후보는 '민주당 지지층 내 후보 적합도'라는 제목으로 여론조사기관 3곳의 조사 결과를 취합한 홍보물을 제작했다. 해당 홍보물에는 정 후보가 박주민 민주당 의원을 29%포인트 이상 앞서는 것으로 나타났다.이에 김 의원은 "정 후보 측이 여론조사 결과를 왜곡해 홍보물을 제작·유포했다"며 정 후보를 공직선거법 제96조 위반 혐의로 서울경찰청에 고발했다. 반면 정 후보 측은 "지난 대선 경선 때도 언론에서 활용된 방식"이라며 "민주당 경선 룰에 맞춰 무응답층을 제외하고 백분율로 환산한 수치일 뿐 왜곡은 없다"고 반박했다.정 후보 측은 이와 별도로 김 의원이 제기한 '멕시코 칸쿤 외유성 출장 의혹'과 관련해 김 의원을 공직선거법상 허위사실 공표 혐의로 경찰에 고발한 상태다. 정 후보 측은 "11명이 참여한 공무 출장에 여성 공무원이 포함됐다는 점을 문제 삼는 것은 무도한 네거티브"라며 "성별 표기는 구청의 단순 실수였다"고 해명했다.