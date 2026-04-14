복지부 “복지위기 알림 앱 적극 활용…지자체 협조 필요”

중동 전쟁 여파 생활고 적극 대응

누구나 ‘위기 이웃’ 신고 가능

2024년 6월부터 2만여건 접수

발언하는 정은경 장관<YONHAP NO-1983> 0 정은경 보건복지부 장관./연합

14일 보건복지부에 따르면 정은경 장관은 이날 국무회의에서 "복지위기 알림 애플리케이션(앱)은 누구나 쉽고 편리하게 활용할 수 있는 만큼 많은 관심과 활용을 부탁드린다"고 당부했다.그러면서 각 부처별로 민생과 밀접한 업무를 수행하는 소속·산하기관, 협회·단체 등에 복지위기 알림 앱을 적극 활용하도록 안내해 줄 것을 요청했다. 구체적으로 사회복지시설 종사자는 물론 교직원, 이·통장, 전기·수도·가스 검침원, 경찰, 소방, 집배원 등 민생 밀접 직종이 주변의 복지 위기를 보다 면밀하게 포착해 알릴 수 있을 것으로 보인다.복지위기 알림 앱은 경제적 어려움, 건강 문제, 고립·고독 등 본인과 이웃이 겪고 있는 복지위기 상황을 모바일로 신속하게 알릴 수 있는 시스템이다. 본인은 물론 이웃 등 누구든지 주변의 복지위기를 앱으로 알리면 관할 읍면동 주민센터에 즉시 배정된다. 이후 복지 담당 공무원의 확인과 상담을 거쳐 필요한 복지서비스를 제공하게 된다.복지부는 복지위기 알림 앱을 운영하기 시작한 2024년 6월부터 현재까지 약 2만건의 도움 요청이 접수됐다고 분석했다. 이 중에서 약 1만3000건에 대해 공공 또는 민간 복지서비스를 연계하고 있다. 기존에 복지서비스를 제공받고 있던 경우 등에 대해서는 추가적인 상담과 서비스 안내를 진행한다.정 장관이 복지위기 알림 앱 활용을 강조한 것은 최근 중동 전쟁 여파로 인한 비상경제 상황에서 생활고 등 민생 복지에 보다 적극적으로 대응하기 위해서 위기가구를 신속히 포착하는 것이 중요하다는 판단에서다. 빅데이터를 활용하는 기존 복지사각지대 발굴시스템 외에도, 범정부와 민간이 현장에서 위기가구를 추가로 발굴하는 노력이 시급한 상황이다.정 장관은 "비상경제 상황에서 주변의 어려운 분들을 보다 주의 깊게 살피고 촘촘하게 지원하기 위해 각 부처와 유관기관, 지방자치단체의 적극적인 협조가 필요하다"라며 "복지위기 알림 앱은 누구나 쉽고 편리하게 활용할 수 있는 만큼 많은 관심과 활용을 부탁드린다"라고 강조했다.