“접합부 약점 타파”…GS건설, 신소재로 모듈러 교량 ‘내구성·경제성’ 확보

이미지 0 GS건설 담당자가 모듈러 교량 전단면 PC바닥판 구조성능 공개실험 관련해 설명하고 있다./GS건설

GS건설은 모듈러 교량의 핵심 난제로 꼽히던 접합부 문제를 신소재 복합 기술로 해결하며 스마트 인프라 시장 공략에 나섰다.GS건설은 지난 2일 한국건설기술연구원(KICT) 구조실험동에서 '유리섬유보강근(GFRP)과 초고성능 콘크리트(UHPC)를 적용한 전단면 PC(Precast Concrete) 바닥판' 공개 실험을 완료했다고 14일 밝혔다.이번 기술의 핵심은 모듈 간 접합부의 일체화다. 기존 PC 바닥판은 접합부 철근 부식과 균열 문제가 반복적으로 제기돼 왔다. GS건설은 상부 철근을 유리섬유보강근(GFRP)으로 대체하고, 접합부에는 일반 콘크리트 대비 4배 이상 강도를 가진 초고성능 콘크리트(UHPC)를 적용해 구조적 취약점을 보완했다.해당 공법은 자재 경량화를 통해 운반과 시공 효율을 높이는 동시에, 염해·균열·누수로 인한 부식을 차단해 유지관리 수명도 대폭 늘릴 수 있는 것이 특징이다.성능 검증에서도 기준치를 웃돌았다. 모듈러 전단면 PC 바닥판은 설계하중 대비 약 1.6배 수준의 극한 하중을 견뎠고, 차량 반복 하중을 가정한 피로시험에서도 200만 회를 통과했다.경제성도 확보했다. GS건설과 자회사 GPC가 공동 개발한 해당 기술은 2건의 특허를 출원했으며, 기존 현장 타설 방식 대비 공기를 약 50% 단축할 수 있다. 타사 PC 공법과 비교해도 5% 이상 원가 절감이 가능하다는 설명이다.GS건설 관계자는 "모듈러 교량의 경쟁력은 접합부 내구성과 일체화에 달려 있다. 신소재 적용을 통해 이를 구현한 것이 이번 기술의 핵심"이라며 "2027년 사업화를 목표로 노후 교량 교체와 신규 교량 시장에서 탈현장건설(OSC) 표준을 제시할 것"이라고 말했다.