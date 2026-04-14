국민·외국인 모두 지방 여행, 증가세 뚜렷

문체부 "1분기 지역관광 전반 상승세, 대도약 청신호"

경복궁에 몰린 인파 0 기사와 직접적 관련 없음. / 연합뉴스

지난 1분기 외국인 관광객과 우리 국민의 국내 지방 여행이 급증세를 보인 것으로 나타났다.문화체육관광부는 2026년 1분기 지방공항을 통해 입국한 외래객은 85만 3905명으로, 지난해 같은 기간(57만 389명) 대비 49.7% 증가했다고 14일 밝혔다. 철도를 이용한 외국인 여행객은 전년 대비 46.4% 증가한 약 169만 명, 지방항만으로 입항한 외국인은 6.1% 증가한 33만 5000 명을 기록했다.특히 외국인 여행객의 지역 체류 시간 증가가 눈에 띄었다. 문체부가 발표한 잠정치에 따르면 외래관광객의 지역 체류 기간은 전년 대비 36.2% 증가한 528만 일을 기록했다. 이는 소비 증가로도 이어진 것으로 파악된다. 외래관광객의 지출액은 전년 대비 17.2% 성장한 8억 8000만 달러였다. 이중 외국인의 지역 내 소비액 증가율은 26.8%를 기록했다고 문체부는 전했다.외국인 관광객의 방한과 지역 여행의 증가세는 글로벌 여행 플랫폼의 자체 분석에서도 나타났다. '스카이스캐너'는 1분기 인천국제공항의 검색량이 28.8% 증가한 가운데 김포의 검색량은 44.1%, 김해는 66% 증가했다고 밝혔다. '클룩'은 지난 3월 지역별 벚꽃 관련 상품 트래픽에서 충청 360%, 경상·부산 182%, 경기·서울 167%, 제주 125%, 강원 91%의 증가를 보였다고 전했다. '트립닷컴'이 3월 20일부터 5월 3일까지 예약 데이터를 분석한 결과에선 서울의 항공권 예약량이 전년 동기 대비 약 83% 증가해 일본과 오사카 등을 상회했다.우리 국민의 지역 여행도 증가세를 보였다. 국민여행조사 잠정치에 따르면 지난 1~2월 지역여행 횟수는 3931만 회로 지난해 같은 기간 대비 6.9% 증가했다고 문체부는 전했다. 지출액은 전년 대비 3.0% 증가해 5조 4010억 원으로 집계됐다. 내국인의 지역 내 카드 소비액의 경우 6.0% 증가율을 기록했다.이는 지난 2월 25일 '국가관광전략회의'에서 논의된 사안들의 후속 조치가 효과를 내고 있기 때문으로 평가된다. 정부는 '반값 여행', '반값 휴가', '대국민여행캠페인' 등 지원책을 통해 봄철 여행 수요를 지방으로 유도하고 있다. 지역 여행 시 지원되는 숙박 할인권의 경우 숙박업계가 체감한 매출 도움 정도가 2024년 44.3점에서 지난해 50.2점으로 상승하는 등 호평을 얻고 있다.정부는 이런 흐름이 일시적인 현상에 그치지 않도록 실질적인 지원을 지속한다는 방침이다. 이와 관련해선 외국인 방한객을 유치하는 인바운드 업계에 대한 지원 서비스도 진행되고 있다. 문체부와 관광공사는 오는 23일부터 영남권, 호남·충청권, 수도권 등 3개 권역에 대한 '인바운드 마케팅 지원 서비스' 설명회를 개최한다. 설명회에서는 관광·마케팅 특화 강연, 분야별 관광전문가 1:1 상담 등 프로그램을 진행하고, 이후 해외지사 연계 팸투어, 온라인 여행사 입점 등을 통해 기업의 성과 창출을 도울 예정이다.