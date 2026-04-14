[포토]코스피, 장중 6000선 돌파하고 5967로 마감

코스피가 미-이란 협상 기대감이 부활하며 장중 6000 재돌파헸다.14일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피 지수가 전장보다 159.13포인드(2.74%)오른 5,967.75을, 코스닥은 1,121.88을 보이고 있다. 환율은 전날보다 8.70원 내린 1,480.50원에 거래되고 있다,