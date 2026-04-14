바이오·소버린AI 등 ‘2차 메가프로젝트’선정…정부, 5년간 50조 투입

35조 민관합동펀드(간접투자 방식)·15조 직접투자로 지원

KakaoTalk_20260414_173552710 0

정부가 바이오와 디스플레이·소버린 인공지능(AI) 등 6개 분야를 '2차 메가프로젝트'로 선정하고, 5년간 50조원 이상의 자금을 공급한다. 금융위원회는 첨단산업 생태계 분야의 기업들에 국민성장펀드를 투입해 초격차 기술 확보가 중요한 산업을 육성하겠다는 복안이다.14일 금융위원회는 '국민성장펀드 제2차 전략위원회'를 열고 이같은 내용을 발표했다. 국민성장펀드 2차 메가프로젝트 분야는 총 6개(차세대 바이오·백신 설비 구축 및 연구개발(R&D), 유기발광다이오드(OLED) 디스플레이, 미래 모빌리티·방산, 소버린 AI, 재생에너지 인프라, 새만금 첨단벨트) 등이다.차세대 바이오 분야에선 글로벌 임상 3상 과정을 진행 중이며 상업화 이전 단계에 접어든 기업을 대상으로 대출 또는 직접 투자에 나선다는 계획이다. 3상 기업 뿐 아니라 CDMO(위탁개발생산)기업도 선정해 자금 지원에 나선다. 금융위는 바이오 및 제약 분야에서 약 3~4곳 기업이 대상자로 선정될 것이라고 설명했다.디스플레이 분야에선 OLED격차 확보를 위해 1~2곳의 기업을 선정해 적기에 투자 자금을 공급할 계획이다. 또한 1차 메가프로젝트 당시엔 K-엔비디아 사업 육성을 위해 반도체 기업에 대출을 실행했다면, 이번 2차 메가프로젝트에선 소버린 AI경쟁력 강화를 위해 AI생태계의 전방위적 밸류체인에 중점을 둔다는 방침이다.재생에너지 인프라는 해남 지역의 태양광, 육상풍력 발전사업을 통해 데이터센터 등에 안정적인 전력 공급 기반을 마련하는 사업이다. 새만금 첨단벨트는 로봇·수소·데이터센터 등을 집적한 지역 거점 조성 사업으로 최근 현대차그룹이 9조원 수준의 대규모 투자안을 발표한 바 있다. 금융위는 해당 투자 규모 내에서 국민성장펀드 또는 인프라 투자 등의 방식으로 자금을 제공할 계획이다.특히 금융위는 그동안 국민성장펀드를 지원하면서 현장의 목소리를 들은 결과, 자금 공급의 사각지대가 있었다고 밝혔다. 먼저 대규모 스케일업 자금이 부족하다는 의견이 있었다. 모태펀드를 통해 초기 개발 비용 지원은 받았지만, 이후 대규모로 반도체나 공장 설립 등에 투입되는 자금 지원에선 한계가 있었다는 설명이다. 또한 초기에는 자금이 투입됐으나 후속투자가 이뤄지지 않았고, 지역 자금도 부족하다는 지적도 제기된 것으로 전해진다. VC(벤처캐피탈)이나 PE(사모펀드)가 코스닥 시장에 IPO(기업공개)를 통해 자금을 회수하면서, 초기 신규 상장 업체들이 자금난을 겪고 있는 경우도 있었다. 나노기술이나 양자기술 등 딥테크 분야는 10년 이상의 기술 개발 시간이 걸리는 반면, 모태펀드 존속 기간이 8년 수준에 그쳐 딥테크 육성이 부족하다는 어려움도 제기됐다.이에 따라 금융위는 5년간 간접투자 방식과 직접투자 등을 통해 총 50조원 이상의 자금 공급에 나선다. 간접투자 방식인 민간합동펀드(35조원)은 자펀드 구성과 운용사 선정방식을 통해 '투자의 공백을 메우는 자금'역할을 하게 된다. 신규 자금 뿐 아니라 후속 자금과 회수시장, M&A(인수합병), 코스닥 기업에 대한 지원을 강화하는게 요지다.또한 수익률이나 정부와 같이 일한 경험이 있는지를 중점적으로 보고 펀드를 선정했는데, 앞으로는 한 번도 정부와 일한 경험이 없는 자산운용사도 선정하겠다고 밝혔다. 첨단산업 관련 전문 인력을 보유하고 있는지, 또한 초기투자보다 후속투자의 적중률과 창업 경험이 있는지 등의 여부를 기준으로 삼겠다는 방침이다.강성호 금융위 국민성장펀드추진단 총괄과장은 "현재까지 정책자금을 한 번도 받지 못한 운용사에도 기회를 제공할 수 있도록 도전 리그를 만들었다"며 "창업 실패 경험이 있는 사람이 성공할 가능성이 높기 때문에, 창업이나 창업 실패 경험이 있는 심사역을 우대할 것"이라고 말했다.직접투자 15조원은 전략적으로 국가가 육성할 필요가 있다고 판단한 기업에 대해, 산업은행 등 국가가 직접 투자로 육성할 방침이다. 일례로 3월 AI 반도체 기업인 리벨리온의 경우, 직접투자 방식으로 6400억원 규모 국민성장펀드를 지원받았다. 사업발굴 체계를 변화시키기 위해 '성장기업발굴 협의체'를 국민성장펀드추진단 내에 설치해 민간운용사가 키워 온 기업들에 대한 후속투자가 효과적으로 이뤄지도록 한다는 방침이다.이 외에 저리대출을 활용한 중소, 중견기업에 대한 지원도 확대한다. 또한 지방기업 우대를 위해 지역전용펀드를 매년 2000억원 이상씩 조성해 지방첨단전략산업 생태계 지원도 강화한다. 지역용펀드 운용사에도 가점을 부여한다는 방침이다.