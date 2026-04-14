젤렌스키 “3개월간 로봇이 2만2천명 병사 목숨 구했다” 선언....지상 로봇 전쟁 본격 개막

우크라이나, 지상로봇시스템(GRS)으로 사상 첫 ‘러시아군 격파’ 성공

“보병 없이 적진 점령”… 우크라이나 ‘로봇 군대’가 증명한 미래

병력 부족 직면한 한국군, ‘유·무인 복합 체계’ 도입 속도 높여야

0414 젤렌스키 인물 0 젤렌스키 우크라이나 대통령은 13일(현지시간) '우크라이나 방위산업 종사자의 날'을 맞아 키이우에서 "우크라이나 역사상 처음으로 러시아의 공격에 맞설 수 있는 충분한 무기를 갖추게 되었다"고 선언했다. 특히 우크라이나산 로봇과 드론이 전쟁의 패러다임을 바꿨으며, 이제는 적의 영토 깊숙한 곳까지 타격할 수 있는 능력을 보유하게 되었음을 강조했다. / 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령 X 계정

0414 Lynx Rys 링크스 리스 0 Lynx (링크스, 우크라이나어 Rys/리스) 로봇. Roboneers에서 제조된 Lynx/Lynx Pro/Max 모델로, 정찰, 물류·후송·무장(Shablia 원격 무기 스테이션 탑재 가능)용. 중형 플랫폼으로 숲·복잡 지형에 적합. 실제로 부상자 후송과 함께 포로 구조 사례도 있다. / 우크라이나 국방부

13일, 우크라이나 키이우의 방산복합체 연설장은 전 세계 국방 관계자들의 이목을 집중시킨 역사적 선언의 장이 됐다.볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 이날 '우크라이나 방위산업 종사자의 날'을 맞아 행한 연설에서 현대전의 패러다임을 통째로 뒤흔든 충격적인 전과를 발표했다."미래는 지금 이 전장에 와 있습니다. 이번 전쟁 역사상 최초로, 적의 진지가 무인 지상로봇플랫폼(GRS)과 드론만으로 단독 점령되었습니다."젤렌스키 대통령의 목소리는 단호했다.그는 보병의 단 한 차례 투입도 없이, 아군 측의 인명 손실 제로(0) 상태에서 적군을 항복시키고 진지를 탈환했다고 밝혔다.이는 인류 전쟁사에서 '영토 점령은 결국 보병의 발끝에서 완성된다'는 수천 년 된 군사적 금언을 인공지능(AI)과 로봇 기술이 깨트린 순간이었다.이날 연설에서 언급된 지상로봇시스템들의 면면은 화려했다.자폭형 및 다목적 플랫폼인 '라텔(Ratel)', 고화력 지원 로봇 '테르미트(Termit)', 정찰 및 타격용 '아르달(Ardal)', '링크스(Lynx)', '즈미이(Zmiy)', '프로텍터(Protector)', '볼랴(Volya)' 등 우크라이나가 독자 개발한 로봇들이 그 주인공이다.놀라운 점은 이들의 운용 효율성이다.젤렌스키 대통령은 "이 시스템들이 단 3개월 만에 전선에서 22,000회 이상의 임무를 완수했다"며 "이 수치는 곧 22,000번 이상 병사들의 목숨을 지켜낸 것과 같다"고 강조했다.군인이 가장 위험한 구역으로 들어가는 대신, 로봇이 그 자리를 대신함으로써 생존 가능성을 극대화했다는 설명이다.우크라이나의 이러한 성공은 단순한 기술적 과시가 아니다.이는 러시아의 파상공세 속에서 절대적인 병력 부족에 시달리는 우크라이나가 생존을 위해 선택한 '기계에 의한 전쟁'으로의 강제적 전환이 낳은 결과물이다.사람이 부족하면 기계가 총을 들고, 사람이 죽을 자리에는 로봇이 간다는 절박함이 '무인 점령'이라는 초유의 사태를 만들어낸 것이다.전문가들은 우크라이나의 성공 요인을 '현장의 즉각적인 피드백'에서 찾는다.젤렌스키 대통령이 언급한 로봇들은 엔지니어가 설계한 직후 전선으로 보내져 병사들의 손에서 시험되고 곧바로 성능 개선에 반영되는 '전시 생태계' 속에서 탄생했다.우크라이나 전장에서 최전선은 이제 "로봇이 진격하는 전쟁"으로 변모하고 있다.젤렌스키 대통령의 이번 연설은 인명 손실을 최소화하면서도 작전 목표를 달성할 수 있다는 '기술적 승리'의 확신을 전 세계에 알린 것이다."군인이 가장 위험한 구역으로 들어가는 대신, 로봇이 그 자리를 대신했다"는 젤렌스키의 말은 한국군 지휘부가 가슴 깊이 새겨야 할 문장이다.우리 군의 미래는 '사람의 피'가 아닌 '로봇의 기름'이 흐르는 전장을 얼마나 빨리 준비하느냐에 달려 있다. 미래는 이미 와 있다. 우리만 늦을 수는 없다.