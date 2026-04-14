마크롱도 찾은 퐁피두센터 분관…쌍용건설, ‘퐁피두센터 한화’ 준공

63빌딩 정상운영 유지하며 리모델링 공사 수행

스페인 말라가, 중국 상하이에 이은 세계 세 번째 해외 분관

퐁피두센터 한화 조감도 0 서울 여의도에 위치한 '퐁피두센터 한화' 조감도./쌍용건설

쌍용건설이 프랑스 퐁피두센터의 세 번째 분점인 '퐁피두센터 한화'를 준공했다.쌍용건설은 오는 6월 정식 개장을 앞두고 있는 '퐁피두센터 한화' 프로젝트를 성공적으로 마쳤다고 14일 밝혔다.'퐁피두센터 한화'는 프랑스 파리에 위치한 현대미술관 '퐁피두센터'의 해외 분관이다. 스페인 말라가와 중국 상하이에 이어 전 세계에서 세 번째로 건설됐다.서울 도심에서 피카소·샤갈·미로 등 20세기 거장들의 작품을 소개하는 국내 최초 유럽 공공미술관 플랫폼이라는 점에서 높은 상징성을 갖는다.특히 최근 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 지난 3일 국빈 방한 중 현장을 방문하면서 주목을 받기도 했다.이번 프로젝트는 초대형 복합건물인 63빌딩의 정상적인 운영을 유지하는 조건에서 철거, 구조보강, 전시공간 조성을 동시에 수행해야 하는 복합 고난도 리모델링 사업이었다.쌍용건설은 이러한 악조건 속에서도 공정 간섭을 최소화해, 단기간 내 공사를 성공적으로 수행했다는 설명이다.구조 측면에서 40년 이상 경과된 기존 구조체의 안전성 확보를 위해, 특허공법인 MPT(Metro Post Tension) 보강공법을 적용했다. 이를 통해 구조 내력을 효과적으로 증대시켰고, 철거 과정에서 발생하는 구조 변화에 대한 보강 방안도 실시간으로 세워 시공 안정성을 높였다.쌍용건설은 리모델링에서 고난도 문화시설의 특화 외장과 정밀 MEP 시공에 BIM(빌딩정보모델링) 및 레이저 스캐닝 기반의 디지털 트윈 관리를 적용하며 차별화된 기술 역량을 입증했다. 이를 통해 확보한 독보적인 스마트 건설 경쟁력을 바탕으로, 국내외 복합문화시설 수주를 강화할 계획이다.