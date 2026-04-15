[김동영의 중국 정치·산업 四季] 중국의 인구 쇼크: ‘알타시아(Altasia)’ 부상과 글로벌 공급망의 나비효과

0 김동영 중국경영연구소 부소장·동국대 겸임교수 1978년 개혁개방(改革開放) 이후 중국 경제가 달성한 고속 성장의 핵심 동력은 '풍부한 생산가능인구'였다. 저임금의 젊은 농민공(農民工·농촌 출신 도시 노동자)이 동부 연안의 제조 현장으로 대거 유입되면서, 중국은 글로벌 자본의 최적 투자처로 부상했다. 이른바 '인구 배당 효과(Demographic Dividend)'를 극대화하며 '세계의 공장'으로 자리 잡은 중국은 이를 바탕으로 막대한 무역 흑자를 누적하고 단기간에 G2 경제 대국으로 도약할 수 있었다. 1978년 개혁개방(改革開放) 이후 중국 경제가 달성한 고속 성장의 핵심 동력은 '풍부한 생산가능인구'였다. 저임금의 젊은 농민공(農民工·농촌 출신 도시 노동자)이 동부 연안의 제조 현장으로 대거 유입되면서, 중국은 글로벌 자본의 최적 투자처로 부상했다. 이른바 '인구 배당 효과(Demographic Dividend)'를 극대화하며 '세계의 공장'으로 자리 잡은 중국은 이를 바탕으로 막대한 무역 흑자를 누적하고 단기간에 G2 경제 대국으로 도약할 수 있었다.

하지만 경제를 견인했던 이 핵심 동력이 이제는 중국 경제의 뚜렷한 구조적 제약 요인으로 역전되고 있다. 중국 국가통계국(中國國家統計局·NBS)에 따르면 2022년 중국 총인구는 전년 대비 85만 명 줄어들며 1961년 이후 61년 만에 첫 감소를 기록했고, 가장 최근인 2025년에는 감소 폭이 339만 명으로 사상 최대치를 경신했다. 이는 당초 유엔(UN)이 예측했던 인구 정점 시기보다 9년 앞당겨진 수치다. 합계출산율 역시 심리적 마지노선으로 여겨지던 1.0명 선이 완전히 붕괴(0.97명)되며 초저출산 기조가 고착됐고, 풍부한 노동력을 바탕으로 경제 성장을 구가하던 중국의 황금기는 공식적으로 막을 내렸다.

전체 인구 감소보다 글로벌 경제가 더 주목해야 할 지표는 제조업 현장의 실질 노동력인 '생산가능인구(15~64세)'의 지속적인 하락이다. 과거 중국의 노동 집약적 제조업을 지탱했던 농민공의 신규 유입 규모는 이미 정점을 지났으며, 이들의 평균 연령 또한 지속적으로 높아지고 있다. 새로운 세대의 제조업 기피 현상까지 겹치며 발생한 노동 공급의 구조적 부족은 필연적인 인건비 상승으로 이어졌다. 2000년대 초반 시간당 1~2달러 안팎에 불과했던 주요 공업지대의 제조업 인건비는 최근 경기 둔화로 폭발적인 상승세가 꺾였음에도 여전히 8달러 중후반대에 구조적으로 고착돼 있다. 미국의 고율 관세 등 외부적 제재 요인을 배제하더라도, 단순 생산 비용이라는 펀더멘털(Fundamental) 측면에서 중국은 이미 과거와 같은 압도적인 비교 우위를 상실했다.

중국의 노동력 감소와 원가 상승이 맞물리면서, 글로벌 기업들의 생산기지 다변화 전략인 '차이나 플러스 원(China+1)'이 점차 가속화되고 있다. 영국 경제주간지 "이코노미스트(The Economist)"는 이러한 새로운 공급망 네트워크를 '알타시아(Altasia·대체 아시아)'로 명명한 바 있다. 인도, 베트남, 인도네시아 등 주요 신흥국을 포괄하는 알타시아의 생산가능인구는 14억 명을 훌쩍 넘어서며 이미 중국을 상회한다. 특히 인도와 베트남의 제조업 인건비는 중국의 3분의 1 수준인 시간당 3달러 미만을 유지하며 중국 대비 확고한 비용 경쟁력을 갖추고 있다. 그 결과, 서방 다국적 기업들뿐만 아니라 원가 절감이 시급한 중국의 로컬(Local) 제조업체들조차 관세 회피와 인건비 확보를 위해 베트남, 태국, 멕시코 등으로 생산 시설을 이전하는 추세가 뚜렷해지고 있다.

이러한 인구 구조 변화에 따른 중국 중심 공급망의 재편은 전 세계 물가 구조에 근본적인 나비효과를 초래하고 있다. 지난 20여 년간 중국은 막대한 저임금 노동력을 바탕으로 저가 소비재를 대량 생산하여 전 세계에 공급함으로써 글로벌 물가를 하향 안정화하는 '글로벌 인플레이션의 방파제(Breakwater)' 역할을 수행했다. 그러나 중국 내 인건비 상승분이 수출 단가에 반영되고, 글로벌 기업들이 알타시아로 공급망 다변화하는 과정에서 발생하는 중복 투자 및 물류 전환 비용이 더해지면서 최종 소비재 가격은 상승 압력을 받고 있다. 다수의 글로벌 경제 분석 기관들은 세계 경제가 과거의 장기 저물가 기조에서 벗어나, 생산 비용 증가가 물가를 밀어 올리는 구조적 인플레이션(Inflation) 시대로 진입하고 있다고 진단한다.

이처럼 중국의 글로벌 경제적 위상은 외부의 지정학적 갈등뿐만 아니라, 내부의 인구 구조 변화라는 피할 수 없는 상수에 의해 묵직한 전환기를 맞이하고 있다. 한국 경제 역시 '세계의 공장' 중국에 중간재를 수출하며 성장해 온 기존의 관성적인 무역 구조를 전면 재점검해야 한다. 조립 생산의 중심축이 알타시아로 이동하는 거시적 흐름에 맞춰 수출 시장을 다변화하는 한편, 인구 감소에 대응하기 위해 중국 정부가 천문학적인 자본을 투입하고 있는 산업용 로봇, 공장 자동화, 무인화 공정 등 첨단 신산업 분야에서 새로운 수출 기회를 발굴하는 정교한 전략적 유연성이 그 어느 때보다 시급한 시점이다.

/김동영 (중국경영연구소 부소장 / 동국대 겸임교수)