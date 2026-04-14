‘자연별곡 부활’ 이랜드이츠… 성장세 확대 노림수

0 '자연별곡' NC야탑점 나물 샐러드바./제공=이랜드이츠









이랜드이츠의 한식 뷔페 브랜드 '자연별곡'이 재정비를 통해 새로운 성장 동력으로 부상하고 있다. 주력 브랜드 애슐리퀸즈에 더해 자연별곡이 반등 조짐을 보이면서 외식 사업 포트폴리오 다변화에도 속도가 붙는 모습이다.



14일 외식업계에 따르면 이랜드이츠는 뉴코아 평촌점을 오는 20일부터 29일까지 임시 휴점한 뒤 30일 'NEW 자연별곡' 콘셉트로 리뉴얼 오픈할 예정이다. 이번 매장은 올해 1월 문을 연 NC야탑점에서 선보인 신규 모델을 기반으로 한 것으로, 한식 본연의 가치를 유지하면서 메인 메뉴를 강화해 고객 선택 폭을 넓히는 데 초점을 맞췄다.



자연별곡은 한때 이랜드이츠의 대표 브랜드였으나 시장 환경 변화로 부침을 겪었다. 2016년 기준 전국 46개 매장을 운영했지만 한식 뷔페 수요 둔화와 코로나19 여파로 매장 수가 급감해 지난해에는 '뉴코아 평촌점'과 'NC송파점' 등 총 2곳으로 줄었다.







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