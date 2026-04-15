삼성물산, 강북삼성병원과 개인 맞춤형 웰니스 서비스 생태계 조성

'AI 웰니스 솔루션'에 '만성질환 예측 AI 모델' 적용

삼성물산-강북삼성병원 0 사진 왼쪽부터 삼성물산 조혜정 DxP본부장(부사장), 이주용 DxP사업부장(부사장), 강북삼성병원 전원상 행정부원장, 강재헌 미래헬스케어본부장이 지난 14일 서울 종로구 평동 강북삼성병원에서 진행된 '초개인화 웰니스 생태계 구축을 위한 업무협약식'에서 기념촬영을 하고 있다./삼성물산

삼성물산 건설부문이 강북삼성병원과 손잡고 개인 맞춤형 웰니스 서비스 생태계를 조성한다.삼성물산은 지난 14일 강북삼성병원과 '웰니스 및 홈 헬스케어 상품·서비스 공동 개발'을 위한 업무협약을 체결했다고 15일 밝혔다.이날 서울 종로구 평동 소재 강북삼성병원에서 열린 협약식에는 삼성물산 이주용 DxP사업부장(부사장), 조혜정 DxP본부장(부사장)과 강북삼성병원 전원상 행정부원장, 강재헌 미래헬스케어본부장 등 양측 주요 인사가 참석했다.이번 협력을 통해 삼성물산은 올해 하반기 선보일 '인공지능(AI) 기반 웰니스 솔루션'에 강북삼성병원의 만성질환 예측 기술을 접목한다. 이용자의 신체 상태와 식습관, 감정 데이터 등을 하나의 앱(애플리케이션)에서 통합 관리하고, 이를 토대로 인공지능이 건강 코칭과 맞춤형 식단을 제안하는 것이 핵심이다.아파트 단지 커뮤니티나 오피스 공간 등 오프라인 환경에서도 건강 데이터를 측정·연동할 수 있는 인프라를 구축하낟. 개인 맞춤형 건강식 추천이나 AI 기반 정신건강 관리 서비스까지 제공할 방침이다.양사는 이번 협약을 계기로 예측형 AI 모델과 에이전트 기반 코칭 기술의 실증을 진행한다. 차세대 홈 헬스케어 상품과 서비스 개발도 공동으로 추진한다. 특히 강북삼성병원이 보유한 대규모 건강검진 데이터와 의료 전문성을 접목해 정교한 건강 분석과 인사이트를 제공할 것으로 기대된다.이 DxP사업부장은 "주거 플랫폼 '홈닉'과 빌딩 솔루션 '바인드'로 축적한 디지털 경험을 웰니스 분야로 확장해 새로운 시장을 선점하겠다"며 "이를 통해 공간 기반 라이프스타일 서비스 기업으로의 전환을 가속화할 것"이라고 말했다.