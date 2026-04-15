대우건설, 한국전력과 ‘TBM 기술 고도화’ 협력…“터널 시공 경쟁력 강화”

이미지 0 심철진 대우건설 토목사업본부장(오른쪽)과 김대한 한국전력 전력연구원장이 업무협약 체결 후 기념 촬영을 하고 있다./대우건설

대우건설이 한국전력공사와 손잡고 터널 굴착 기술 고도화에 나선다.대우건설은 지난 14일 서울 을지로 본사에서 한전과 TBM(터널보링머신) 기술 개발 및 공동 경쟁력 확보를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 15일 밝혔다. 협약식에는 심철진 대우건설 토목사업본부장과 김대한 한전 전력연구원장 등 양사 주요 관계자가 참석했다.TBM은 철도·도로·전력구 등 터널 공사에 활용되는 대형 굴착 장비로, 지반 조건에 맞는 장비 선정과 운용 설계가 사업 성패를 좌우하는 핵심 요소다. 양사는 이번 협약을 통해 TBM 관련 연구개발과 기술 교류 전반에 걸친 협력 체계를 구축하기로 했다.구체적으로 △국내외 TBM 굴진 데이터베이스(DB) 공유 △굴진 속도 및 굴착도구 마모량 예측 모델 검증·고도화 △TBM 데이터베이스 관리시스템(T-DBMS) 및 장비 검수 노하우 공유 등에서 협력한다. 세미나와 현장 방문 등 인적 교류도 병행해 기술 역량을 강화할 계획이다.나아가 양사는 대우건설의 시공 경험과 한전의 데이터 관리 역량을 결합해 터널 시공의 안정성과 효율성을 높이고, 이를 바탕으로 대심도 터널과 에너지 고속도로 구축에 필요한 전력구 분야로 협력 범위를 확대한다는 구상이다.대우건설 관계자는 "TBM 시공 과정에서 축적되는 데이터를 체계적으로 활용해 기술력을 한층 강화할 계획"이라며 "지반 조건별 시공 리스크를 줄이고 터널 시공의 안정성과 효율성을 동시에 높여 인프라 사업 수행 역량을 고도화하겠다"고 말했다.