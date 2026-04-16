‘중동발 혈맹’ 강화하는 베이징… 트럼프, “대중 관세 50% 폭탄” 강력 경고

中 3국 경유한 이란 ‘우회 지원’ 포착, 호르무즈 긴장 고조 속 전장 양상 격변 우려

中, 이란에 ‘방공망·미사일’ 긴급 지원 여부… 5월 미·중 정상회담 앞두고 中의 '보복 카드’

0415 트럼프 시진핑 big photo 0 2025년 10월 30일 부산 김해국제공항에서 열린 회담에 앞서 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 시진핑 중국 국가주석(오른쪽)이 악수를 나누는 장면 / 연합

중국 당국의 부인속에, 미 정보 당국은 중국이 조만간 이란에 대공 방어 시스템과 휴대용 미사일(MANPADS) 등 첨단 무기 체계를 대거 지원할 것으로 알려졌다.미·중 정상회담을 불과 한 달 앞둔 시점에서 중국이 중동 분쟁의 핵심축인 이란의 손을 잡으면서, 글로벌 지정학적 위기가 최고조로 치닫고 있다.13일(현지 시각) 미 국방 전문 매체 '밀리터리닷컴' 및 워싱턴 정보 소식통에 따르면, 중국은 수주 내로 정밀 대공 시스템을 포함한 첨단 전력을 이란 측에 인도하기 위한 최종 준비를 마친 상태다.특히 미 정보 당국은 중국이 국제 사회의 감시와 원산지 추적을 피하기 위해 제3국을 경유하는 '세탁 경로'를 활용할 가능성이 높다고 보고 정밀 추적 중으로 알려졌다.美국방전문 매체들은, 중동 문제 전문가들이 이번 중국의 對이란 무기 지원이 단순한 군사 원조를 넘어선 고도의 정치적 계산이라고 분석한다.오는 5월 초로 예정된 트럼프 미 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담을 앞두고, 중국이 미국의 대만 군사 지원에 대한 '보복 카드'를 꺼내 들었다는 것이다.워싱턴의 한 외교 소식통은 "베이징이 중동 내 미국의 영향력을 억제함으로써 대만 문제 등에서 유리한 고지를 점하려는 '성동격서(聲東擊西)' 전략을 구사하고 있다"고 진단했다.백악관은 즉각 강력한 경제 보복을 예고하며 맞불을 놓았다. 트럼프 대통령은 "이란에 무기를 제공하는 국가의 모든 수출품에 대해 50%의 징벌적 관세를 부과하겠다"고 공언했다. 이는 사실상 중국 경제의 숨통을 조이겠다는 최후통첩이나 다름없다.현재 중동은 미·이란 간의 2주간 취약한 휴전 상태가 이어지고 있지만, 중국산 첨단 무기가 유입될 경우 상황은 급변할 전망이다. 이미 미국과 이스라엘 군이 이란의 미사일 생산 시설과 해군 기지를 초토화한 상황에서, 중국의 방공망 지원은 이란에 '새로운 방패'를 쥐여주는 격이기 때문이다.중국은 이번 보도에 대해 "근거 없는 비방"이라며 완강히 부인하고 있으나, 국제 사회의 시선은 싸늘하다. 호르무즈 해협의 불안정이 가중되고 국제 유가가 요동치는 가운데, 중국이 중동 내 에너지 패권을 확보하기 위해 분쟁의 불씨를 되살리고 있다는 지적이 나온다.특히 한국 군사 전문가들은 이번 사태가 인도·태평양 지역의 해상 안보와 직결된 만큼, 우리 군의 해외 작전 지역인 UAE와 오만등 중동 해상 작전과 수출 전략에도 직간접적인 영향을 미칠 것으로 보고 예의주시하고 있다.중국의 첨단 전력이 실전에 배치될 경우, 중동 전역의 기술적 균형이 깨지면서 전장의 패러다임 자체가 뒤바뀔 수 있다는 우려가 확산하고 있다.