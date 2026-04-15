“공무원 AI 개발 시대…정부가 뒷받침한다”

워킹그룹 가동 지원체계 마련…AI 혁신 운동장 조성

16일 첫 착수회의…단계별 지원체계 마련

행안부2026-03-30 161935 0 행정안전부 정부세종청사 중앙동

정부가 공무원이 생성형 인공지능(AI)을 활용해 업무 도구를 직접 개발할 수 있도록 실험할 수 있는 지원체계를 마련한다.행정안전부는 인공지능 보안 업무를 담당하는 국가정보원과 함께 공무원이 '생성형 인공지능(AI)'를 활용해 업무 도구를 직접 개발하고 실험할 수 있도록 본격적인 지원체계 마련에 나선다고 15일 밝혔다.최근 생성형 AI에 원하는 내용을 일상 언어(자연어)로 입력하면 프로그램이 개발되는 '바이브코딩(Vibe Coding)'이 확산하면서 전문적인 코딩 지식이 없어도 업무 도구를 직접 만드는 공무원이 늘고 있다.이는 외부 전문기업에 용역을 발주하고 수개월의 기간과 일정 규모의 예산이 소요되던 기존 정보화 사업과 근본적으로 다른 방식이다. 예컨데 현장의 문제를 가장 잘 아는 실무 공무원이 별도 예산 없이 짧은 기간 안에 직접 해결책을 만든다는 점에서 새로운 행정혁신 방식으로 주목받고 있다.행안부는 이러한 변화를 이끄는 인재들을 'AI 챔피언'으로 인증하고 이들이 성과를 낼 수 있도록 뒷받침하고 있다. 서울 광진구 경우 17만건이 넘는 법령 데이터를 AI로 통합 검색하고 분석할 수 있는 프로그램을 개발해 국가인공지능전략위원회에서 혁신 사례로 소개한바 있다.이와 같이 공무원 직접 개발 사례처럼 행정 현장에서 AI 전환을 이끄는 공무원 혁신리더, 'AI 챔피언'*들이 직접 업무 도구를 개발하고 시범 검증을 통해 성과를 만들어가고 있다.다만, 새로운 패러다임에 맞는 제도설계와 시스템 환경은 아직 충분히 뒷받침하지는 못한다. 성과가 있더라도 개인 차원에 머무르거나 다른 기관의 활용으로 이어지지 못하는 실정이다. 기관으로 확산하기 까지는 한계가 있다는 지적도 나온다.이에 행안부는 국정원과 협력 토대로 열린 개발환경을 조성해 공무원이 AI를 활용한 프로그램 개발과 시범 검증을 제도적으로 장려하는 내용의 가이드라인을 마련을 우선 추진할 예정이다. 이를 통해 공공부문의 AI 교육을 이수한 공무원과 AI 전문가 등이 참여하는 워킹그룹을 구성하고 오는 16일 착수회의를 열어 단 단계별로 지원체계를 마련할 계획이다.윤호중 행안부 장관은 "인공지능(AI) 시대의 공무원이 생성형 AI를 활용해 업무를 효율화하는 등 행정 현장에서의 혁신이 이미 시작되고 있다"며 "관계기관과 함께 AI 챔피언들이 보다 안전하고 체계적으로 도전할 수 있는 '혁신의 운동장'을 제공하도록 적극 힘쓰겠다"고 말했다.