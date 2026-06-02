李대통령 “국민 삶의 변화 더 크게…남은 4년을 8년처럼”

발언하는 이재명 대통령 0 이재명 대통령이 2일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. / 연합뉴스

이재명 대통령은 2일 "이제 곧 시작될 임기 2년 차부터는 지금까지 정책 성과를 바탕으로 국민 삶의 실질 변화를 더 크게 만들고, 더 속도를 높이고, 더 폭을 넓혀 가야 한다"고 강조했다.이 대통령은 이날 청와대 국무회의에서 "국민주권정부가 곧 출범 1주년을 맞이한다"며 이같이 말했다.이 대통령은 "지난 1년을 돌아보면 내란에 따른 정치·사회적인 충격과 민생 경제 혼란, 국제 질서 격변이라는 어려움 속에서 임기가 시작됐다"며 "그럼에도 불구하고 국민의 성원과 공직자 여러분의 헌신에 힘입어 위기를 잘 넘어왔다"고 평가했다.이어 "그 결과로 대한민국의 정상화와 회복, 나아가 대한민국 도약의 발판도 튼튼하게 놓이는 중"이라고 덧붙였다.그러면서 이 대통령은 "수출 등 핵심 지표 개선의 성과를 중소기업, 소상공인, 서민, 취약계층 등 민생 전반으로 확산시키는데 주력해야겠다"고 강조했다.이어 "인공지능(AI) 혁명과 에너지 전환을 가속할 물적, 제도적 기반을 튼튼하게 만들고, 반도체 뿐 아니라 로봇, 방산 등 여타 첨단 산업 육성에도 박차를 가해 글로벌 초격차 경제 강국의 문도 활짝 열어가겠다"며 "생존 전략인 지역 균형 발전과 국토 대전환을 추진하고 모두를 위한 성장으로 나아가야 한다"고 덧붙였다.아울러 이 대통령은 "특히 우리 역량과 잠재력을 활용해 국제사회에 책임 있는 역할을 담당하는 외교 강국의 위상을 강화해야한다"며 "앞으로 4년간 국정속도를 2배로 높이고 정성을 다하면 남은 건 4년 이지만 8년 처럼 일할 수 있다"고 말했다.이어 "국민의 삶과 대한민국의 큰 변화를 만들 것"이라며 "임기 시작할 때보다 마칠 때 더 많은 국민 성원과 평가 받는 정부가 되겠다고 새기며 언제나 최선을 다하겠다"고 다짐했다.