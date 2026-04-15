닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
건설·부동산 업계소식

LH, 인천가정2지구 B2블록 308가구 분양…“올해 첫 공공분양 단지”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260415010004795

글자크기

닫기

전원준 기자

승인 : 2026. 04. 15. 15:37

27~28일 특별공급 및 29~30일 일반공급
서울 지하철 7호선 연장선 2027년 말 개통 예정
인천가정2지구 B2블록 공공분양 아파트 조감도
한국토지주택공사(LH)가 올해 첫 공공분양 아파트로 공급하는 인천가정2지구 B2블록 아파트 조감도./LH
한국토지주택공사(LH)가 인천가정2지구에서 올해 첫 공공분양 아파트를 공급한다.

LH는 인천가정2지구 B2블록 공공분양주택 308가구에 대한 입주자 모집공고를 진행한다고 15일 밝혔다.

이 단지는 LH의 올해 첫 공공분양 공급이자, 2022년 민간사업자가 사전청약을 진행한 뒤 2024년 사업을 포기하면서 중단됐던 사업을 공공분양으로 전환해 공급하는 첫 사례다.

전용면적별로 △74㎡ 41가구 △84㎡ 267가구 등 총 308가구 규모로 지어진다. 입주는 2028년 7월 예정이다.

분양가상한제가 적용돼 인근 시세 대비 저렴하게 '내집 마련'을 할 수 있다. 전용 84㎡형 기준 평균 분양가는 약 6억2000만원으로 책정됐다.

청약 일정은 오는 27~28일 특별공급, 29~30일 일반공급 순으로 진행된다. 당첨자는 다음달 15일 발표한다. 정당계약은 오는 6월 25~26일 전자계약, 6월 29~30일 현장계약 순으로 이뤄진다.

교통 여건도 마련될 예정이다. 서울 지하철 7호선 연장선(가칭 심곡천역)이 2027년 말 도보권에 개통될 예정이다. 루원시티, 청라국제도시, 가정지구 사이에 위치해 세 지역의 생활 인프라를 이용할 수 있다.

서환식 LH 인천지역본부장은 "올해 첫 LH 공공분양 단지인 인천가정2 B2 블록은 합리적인 가격에 청라·루원·가정의 완성된 인프라를 누릴 수 있다"며 "무주택 서민의 내 집 마련 꿈 실현을 위해 도심 내 우수 공공주택을 차질 없이 공급할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.
전원준 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기