강훈식 “하정우 출마는 본인 판단…대통령 결정 사안 아냐“

강훈식 비서실장, 대통령특사 활동 브리핑<YONHAP NO-5431> 0 강훈식 비서실장이 15일 청와대 기자회견장에서 전략경제협력 대통령특사 활동 결과 관련 브리핑을 하고 있다./연합뉴스

강훈식 대통령 비서실장이 15일 하정우 청와대 AI미래기획수석의 부산 북갑 국회의원 보궐선거 출마 가능성과 관련해 "본인이 결정할 문제"라고 밝혔다.강 실장은 이날 춘추관에서 전략경제협력 대통령 특사 활동 결과 브리핑 후 질의응답에서 "하 수석의 출마 여부는 대통령이나 더불어민주당이 결정할 사안이 아니다. 결국 본인의 판단에 달려 있다"며 이같이 말했다.그러면서 "대통령은 참모가 필요하기 때문에 곁을 지키길 바랄 수 있고, 당은 당대로 인재가 필요한 측면이 있다"면서도 "출마 문제는 나가라고 해서 나가는 것도 아니고, 나가지 말라고 해서 나가지 않는 것도 아니다"고 덧붙였다.여당에서는 하 수석 차출 요구가 이어지고 있다. 정청래 더불어민주당 대표는 부산 북갑 보궐선거 출마를 수차례 공개 요청한 데 이어 이날도 부산 현장 최고위원회의에서 "전 의원의 사랑을 (하 수석) 본인도 느낄 수 있을 것"이라며 재차 러브콜을 보냈다.이재명 대통령도 최근 공개석상에서 차출론을 의식한 발언을 내놓은 바 있다. 이 대통령은 지난 9일 국민경제자문회의에서 "할 일도 많은데 작업 들어온다고 넘어가면 안 된다"고 언급하며 청와대 업무 집중 필요성을 강조했다.이런 가운데 하 수석은 출마 문제에 대해 선을 긋는 모습이다. 그는 전날 라디오 인터뷰에서 "대통령이 결정하라고 하면 청와대에 남는 것으로 판단할 것"이라며 "현 시점에서는 청와대에서 맡은 일을 충실히 수행하겠다"고 했다.