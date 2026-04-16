[사설] 지방선거 ‘현금살포’ 경쟁, 지역발전 도움되나

1

6·3 지방선거를 앞두고 여야 후보들이 현금성 지원 공약을 쏟아내고 있다. 지역의 교육정책을 수립할 교육감 선거에 나선 후보들도 마찬가지다. 공약을 내는 측에서는 위기 극복을 위한 서민 지원 등 그럴듯한 말로 포장하지만, 대부분 선거에서 공공재인 시민의 세금을 끌어다가 표를 사보려는 얄팍하고 부끄러운 일 아니겠는가.더불어민주당 대전시장 후보 허태정 전 대전시장은 1인당 20만원씩 고유가 피해 지원금을 주겠다고 했다. 필요 예산 2900억원은 지방교부세 증액분을 활용하겠다는 것이다. 지난 총선 때 이재명 당시 민주당 대표의 민생지원금 지급 공약을 반대했던 국민의힘 소속 박완수 현 경남지사는 지선이 다가오자, 도민 1인당 10만원씩 생활지원금을 주겠다는 공약을 내놨다. 예산은 3288억원 소요된다.또 신상진 성남시장(국힘)은 가구당 10만원의 에너지 지원금, 이상일 용인시장(국힘)은 지역 화폐 최대 12만원, 박찬대 인천시장 후보(민주)는 3개월간 지역 화폐 최대 45만원, 추미애 경기지사 후보(민주)는 연간 300쌍에게 결혼 지원금 100만원을 각각 약속했다. 이 공약을 뒷받침할 재원은 결국 국민이 낸 세금으로, 이걸 지자체장이 마음대로 배분해 준다니 유권자들이 과연 좋게 평가해 줄지 미지수다.충북 괴산, 단양, 보은, 옥천, 영동에서는 이미 지난 1~2월에 개인별로 지원금이 나갔고, 전북 남원, 임실, 정읍, 전남 보성, 대구 군위, 경북 울진 등에서도 현역 기초지자체장이 현금 지원을 했다.교육감 선거 후보들이라고 다를 바 없다. 보수 진영의 임태희 경기도교육감이 고3 학생들에게 운전면허 취득 지원금 30만원을 지급하겠다고 밝히자, 경기교육감 선거에 나선 안민석 전 민주당 의원은 중학교 1학년 학생 펀드 계좌에 100만원씩 입금해 주겠다는 공약을, 다른 진보 후보 유은혜 전 교육부 장관은 모든 고교생에게 매년 10만원씩 지급하겠다는 공약을 각각 제시했다. 모두 학생들에게 직접 돈을 주겠다는 것인데, 역대 가장 많은 현금 살포 공약이다.후보들의 현금 지원 공약이 무조건 나쁘다고 볼 수는 없다. 위기에 처한 서민을 구휼하는 것은 지자체가 할 일이기 때문이다. 하지만 후보들이 개인 자산을 털어서 주겠다는 것이 아니라 지방교부세든 교육교부금이든 결국 국민이 낸 세금을 나누어 주겠다는 것이라서 냉정하게 볼 필요가 있다. 공공의 재산을 임의로, 특히 자신의 표를 얻기 위해 쓰는 것이라면 정당한 선거 공약이 아니라 정치 쇼일 뿐이다.우리나라 지자체의 재정자립도는 매우 낮은 편이다. 14개 시도는 50% 미만이고 전북·전남·경북·강원 등은 20%대에 그친다. 유권자들은 이런 지자체에서 선심성 지원 공약이 나왔다면 과연 그 후보가 선출됐을 때 좋은 정책을 펼 수 있을지 먼저 의심해 보고 투표해야 할 것이다. 후보들은 이런 공약을 내놓기 전에 부끄럽지 않은 공약인지, 지역 발전에 도움이 되는지 양심을 걸고 검토해 보기 바란다.