[포토] 코스피, 美·이란 재협상 기대감에 다시 6000선 돌파

15일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 종가가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일(5967.75)보다 123.64포인트(2.07%) 상승한 6091.39에 마감, 코스닥은 30.55포인트(2.72%) 오른 1152.43로 장을 마쳤다.