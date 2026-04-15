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[포토] 코스피, 美·이란 재협상 기대감에 다시 6000선 돌파

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송의주 기자

승인 : 2026. 04. 15. 15:56

15일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 종가가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일(5967.75)보다 123.64포인트(2.07%) 상승한 6091.39에 마감, 코스닥은 30.55포인트(2.72%) 오른 1152.43로 장을 마쳤다.
송의주 기자

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