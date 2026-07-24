태극기 문양 티셔츠 오류 공분…뉴발란스 “판매 중단·환불”

뉴발란스 0 뉴발란스가 태극기 문양을 잘못 표현한 티셔츠 판매를 중단했다. /뉴발란스

태극기 문양을 잘못 표현한 데다 기존의 다른 브랜드 디자인과 비슷하다는 의혹이 제기된 뉴발란스의 태극 문양 티셔츠가 판매 중단됐다. 뉴발란스는 공식 사과와 함께 구매자에 대한 환불을 진행하겠다고 밝혔다.24일 뉴발란스는 최근 논란이 된 태극 문양 디자인 티셔츠의 온·오프라인 판매를 전면 중단한다고 밝혔다.뉴발란스는 "당사에서 출시한 태극 문양 디자인 티셔츠로 인해 많은 분께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"며 "사안을 인지한 즉시 해당 상품의 온·오프라인 판매를 전면 중단했으며 이미 상품을 구매한 고객에게는 구매 경로와 관계없이 환불을 진행하겠다"고 밝혔다.이어 "해당 상품은 외국인 관광객을 비롯한 국내외 고객에게 한국과 서울의 매력을 알리고자 기획한 의류"라며 "디자인을 기획하고 제작하는 전 과정에서 어떠한 정치적·이념적 메시지를 담으려는 의도는 없었으며 특정 정치적 입장이나 단체를 지지 또는 반대하기 위해 제작된 상품이 아니다"라고 설명했다.회사 측은 "의도와 관계없이 국가를 상징하는 문양을 세심하게 다루지 못했고 그 결과 많은 분께 실망과 우려를 드렸다"며 "디자인의 의미와 고객이 받아들일 수 있는 다양한 해석을 충분히 살피지 못한 것은 당사의 책임"이라고 사과했다.또 "앞으로 국가 상징물과 역사·문화적 의미가 담긴 요소를 상품 디자인에 활용할 경우 기획과 제작 단계에서 더욱 엄격한 검토 절차를 거치고 내부 디자인 검수 체계도 전면적으로 점검하겠다"고 말했다.논란은 해당 티셔츠의 태극기 표현 방식이 실제 태극기와 다르다는 지적이 제기되면서 시작됐다.제품에는 태극 문양의 빨간색과 파란색 위치가 실제 태극기와 반대로 표현됐고, 건곤감리도 원래 배열이 아닌 정사각형 형태로 재배치됐다. 좌우 방향 역시 실제 태극기와 달라 국가 상징물을 잘못 사용했다는 비판이 온라인을 중심으로 이어졌다.뉴발란스에 따르면 해당 디자인은 2024년 8월 개발을 시작해 여러 차례 수정·보완을 거쳤으며 2025년 11월 최종 확정돼 2026년 1월부터 판매됐다.