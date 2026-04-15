국민의힘 울릉군수 후보에 김병수 전 울릉군수 확정

15일 국민의힘 경북도당 공천관리위원회에 따르면 제10차 회의를 열고 김병수 울릉군수 후보를 단수 추천 대상자로 확정했다.
공관위는 후보자의 지역 이해도와 과거 군정 성과, 도덕성, 주민 신뢰도 등을 종합 평가한 결과 김 전 군수가 적임자라고 판단했다.
이번 울릉지역 국민의힘 후보에 남진복 경북도의회 원내대표가 공천을 신청했지만 김병수 후보가 단수 후보로 결정됐다.
이로써 정성환 전 군의회의장(더불어민주당), 남한권 현 울릉군수(무소속), 김병수 전 울릉군수(국민의힘)) 후보의 3파전 구도로 예상된다.
김 후보는 전직 군수로서의 행정 경험과 여당 조직력을 바탕으로 지지층 결집에 나설 것으로 보인다. 반면 남한권 군수는 현직 프리미엄과 군정 연속성을 앞세워 재선에 도전하고, 정성환 전 의장은 의정 경험을 기반으로 보수 강세 지역에서 변화를 시도할 것으로 예상된다.
다만 이번 경선 신청에서 고배를 마신 남진복 경북도의회 원내대표 거취에 따라 선거판이 요동 칠 것으로 전망된다. 아시아투데이가 남 의원과의 전화연결을 시도했지만 닿지 않았다.
울릉군수 선거는 그동안 보수 정당 지지 성향이 강한 지역으로, 민주당 후보가 실제 선거에서 어느 정도 지지를 확보할 수 있을지에 대해서도 정치권과 지역의 관심사이기도 하다.
김병수 국민의힘 후보는"보내주신 성원과 믿음에 감사드리며, 울릉의 미래를 위해 더 열심히 뛰겠다"며 "울릉의 가치를 키우고 누구도 소외 되지 않는 대통합의 시대를 열겠다"고 말했다.