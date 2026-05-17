[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 17일

쥐띠

36년 바라던 일이 순조롭게 풀려나간다.

48년 바라던 일이 소원대로 성취한다.

60년 가족과 함께 하니 안색이 밝아진다. 72년 정신적으로 안정되는 날이다. 84년 실적이 부진해도 칭찬을 받는다.

96년 집안에 경사 수가 있다.