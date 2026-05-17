[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 17일

쥐띠
36년 바라던 일이 순조롭게 풀려나간다.
48년 바라던 일이 소원대로 성취한다.
60년 가족과 함께 하니 안색이 밝아진다. 72년 정신적으로 안정되는 날이다. 84년 실적이 부진해도 칭찬을 받는다.
96년 집안에 경사 수가 있다.
소띠
37년 서두르면 가진 것도 잃어버리게 된다.
49년 밑 빠진 독에 물 붓기다.
61년 부모님 건강을 챙겨야 한다.
73년 건강에 좋은 식품을 선물 받는다.
85년 재물을 얻으니 기쁨이 가득하다.
97년 일이 꼬여 원점으로 돌아간다.
범띠
38년 마음이 허탈해지는 시기다.
50년 희망찬 길운이 찾아온다.
62년 금전 운이 좋아진다.
74년 동창이나 지인을 만나는 운세이다. 86년 시간을 잘 지키도록 해야 한다.
98년 여행 계획 다시 수정하면 더 좋은 일이 생긴다.
토끼띠
39년 일을 미루다가 후회한다.
51년 아직은 운이 느리게 따르는 시기다.
63년 꼬였던 일이 풀린다.
75년 고민이 말끔히 사라지게 된다.
87년 약속을 지키니 얻는 것도 많아진다.
99년 외출하고 밖에는 오래 있지 않도록 신경 쓴다.
용띠
40년 갈수록 공덕과 보상이 가득해진다. 52년 기다렸던 일들이 풀린다. 64년 숨은 공덕으로 복을 받는다. 76년 정신이 강하니 만사형통이다.
88년 내놓은 문서가 귀인을 만난다.
00년 모임 만나는 곳에서 다툼을 조심해야 한다.
뱀띠
41년 문서 매매로 웃음이 가득해진다.
53년 가족들에게 건강 운이 찾아온다.
65년 지인을 만나니 즐겁다.
77년 지인이 고민을 해결해준다.
89년 고민 끝에 답을 찾게 되는 날이다.
01년 행운이 따르니 기쁨으로 가득하다.
말띠
42년 목돈 소식을 듣는다.
54년 일이 빠르게 성사된다.
66년 일이 잘 풀려 대통하는 하루다.
78년 힘들어도 꾸준히 노력해야 한다.
90년 바라던 소원을 성취하는 날이다.
02년 원하는 방향으로 움직이니 의기양양해진다.
양띠
43년 일이 원활하게 풀린다.
55년 원하던 일이 마침내 성사된다.
67년 행운이 가득 찾아오는 하루다.
79년 어려움에서 차츰 벗어나게 된다.
91년 재물을 잃을 운수니 여행을 미룬다.
03년 집안에 경사로운 일이 가득 찾아온다.
원숭이띠
32년 일이 도통 안 풀리니 마음을 비운다.
44년 우울하던 기분이 오후에 좋아진다.
56년 집안에 웃음소리가 가득하다.
68년 다툼이 생기지 않게 주의한다.
80년 운이 좋아지니 안심이다.
92년 바라던 대로 운이 도와주는 날이다.
닭띠
33년 힘들어도 최선을 다한다.
45년 마음을 비우니 성공 수가 따른다.
57년 마음껏 능력을 발휘한다.
69년 일에 대처하는 지혜가 뛰어나다.
81년 근심과 걱정이 모두 떠나간다.
93년 소망이 마침내 이루어지는 날이다.
개띠
34년 운이 천천히 들어온다.
46년 아직은 운이 잘 따라주지 않는다.
58년 마음에 품은 선택이 제일중요 하다.
70년 삶이 풍요롭고 넉넉해진다.
82년 목적을 달성하니 행복을 얻는다.
94년 목표로 하는 곳까지 잘 도달한다.
돼지띠
35년 집안이 행복으로 가득해진다.
47년 마침내 소원을 성취한다.
59년 행운이 찾아오는 날이다.
71년 화합하니 만사가 마음먹은 대로 이루어진다.
83년 일이 잘 풀려 기쁨을 누린다.
95년 꼬였던 일이 실마리가 풀린다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장