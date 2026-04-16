“현장서 작동해야” SH, 간부 대상 재난 숙지·역량 강화

사진 0 황상하 서울주택도시개발공사(SH)사장이 지난 15일 본사에서 간부들을 대상으로 재난 대응 역량 강화의 필요성을 강조하고 있다.

서울주택도시개발공사(SH)는 재난 발생 시 신속하고 체계적으로 대응하는 능력을 키우기 위해 통합형 재난 현장 조치 행동 매뉴얼을 전면 개정·배포하고, 간부진을 대상으로 숙지 및 활용 역량 제고에 나섰다고 16일 밝혔다.이번 조치는 실제 현장에서 작동하는 '실행 중심의 대응 체계'로 자리 잡도록 하기 위해 추진됐다. 특히 간부들이 매뉴얼과 개인별 임무를 익혀, 재난이 발생했을 때 즉각적인 판단과 대응이 가능하게 만드는 데 중점을 뒀다.SH는 그동안 재난 대응 매뉴얼을 지속적으로 개선·보완해 왔으며, 이번에는 매뉴얼을 바탕으로 조직 전반의 대응 역량을 한층 끌어올리기 위해 부장급 이상 간부를 대상으로 교육과 숙지도 평가를 함께 진행했다. 간부진의 판단력과 대응 역량을 키워, 재난 발생 초기부터 효과적으로 문제를 풀어나갈 수 있는 튼튼한 체계를 갖추겠다는 계획이다.앞으로도 평가 결과를 바탕으로 부족한 점을 보완하고, 실전 같은 교육·훈련과 연계해 재난 대응 체계를 끊임없이 고도화해 나갈 예정이다.황상하 SH 사장은 "재난 대응은 매뉴얼이 훌륭하게 만들어져 있다는 사실보다, 실제 현장에서 제대로 작동하느냐가 더 중요하다"며 "이번 조치를 통해 공사의 재난 대응 역량을 한층 강화하고, 시민의 생명과 안전을 든든하게 지키는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.