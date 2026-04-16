코오롱글로벌, 태백 하사미 풍력 준공…“민간 V.PPA 본격화”

이미지 0 코오롱글로벌 관계자들이 지난 15일 강원 태백시 하사미 풍력발전단지 준공식에서 기념촬영을 하고 있다./코오롱글로벌

코오롱글로벌은 강원 태백시 '하사미 풍력발전단지'를 준공하며 재생에너지 사업 확대에 속도를 내고 있다고 16일 밝혔다. 발전 시공을 넘어 전력 거래까지 밸류체인을 확장했다는 점에서 사업 구조 다각화의 분기점으로 평가된다.코오롱글로벌은 지난 15일 태백시 오투리조트 컨벤션센터에서 '태백 하사미 풍력발전 준공식'을 개최했다. 이 행사에는 정부·지자체 관계자와 지역 주민 등 약 60명이 참석했다.하사미 풍력발전단지는 태백시 하사미동 일원에 조성된 사업으로 총 596억 원이 투입됐다. 2024년 4월 착공 이후 약 25개월 만에 준공됐으며, 4.4MW급 풍력터빈 4기를 설치해 총 17.6MW 규모 설비를 갖췄다.이번 사업의 핵심은 민간 V.PPA(가상전력구매계약) 도입이다. 코오롱글로벌은 이달 1일부터 해당 단지에서 민간 V.PPA 방식의 전력 거래를 개시했다. 발전·시공 중심에서 전력 판매까지 사업 영역을 확대한 셈이다.회사는 이를 계기로 양산 에덴밸리 풍력, 양양 풍력 3단계 등 후속 프로젝트에서도 민간 PPA 적용을 확대할 계획이다.코오롱글로벌 관계자는 "하사미 단지를 통해 국내 풍력 분야 최초 민간 V.PPA 거래를 시작했다"며 "육상풍력 기반을 바탕으로 수익 구조를 다각화하고 기업가치를 높여 나갈 것"이라고 말했다.