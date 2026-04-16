서해선 전동차 이달 20일부터 ‘정상 운영’…“운행 횟수·속도 회복”

이미지 0

서해선 전동차가 중간연결기 교체를 마치고 오는 20일부터 전 구간 정상 운행에 들어간다. 지난해 10월 운행 장애 이후 이어진 감축·서행 운행이 종료되면서 출퇴근 혼잡도 완화가 예상된다.국토교통부는 서해선 전동차 10편성의 중간연결기 교체를 완료하고 이달 20일부터 운행을 정상화한다고 16일 밝혔다. 이번 조치는 지난해 10월 22일 발생한 연결기 결함에 따른 운행 장애 대응의 일환이다.교체된 중간연결기는 기존 철도차량에 적용돼 안전성이 검증된 제품을 기반으로 강도와 기능을 개선한 모델이다. 한국교통안전공단 형식승인과 철도기술연구원 시험을 거쳐 성능과 안전성을 확보했다. 국토부는 설계·제작과 형식승인 절차를 병행하는 '패스트트랙'을 적용해 교체 기간을 당초 6개월 이상에서 4개월 이내로 단축했다.정상화에 따라 운행 효율도 개선된다. 일산~대곡 구간 운행 횟수는 하루 14회에서 62회로 회복된다. 대곡~초지 구간 운행 시간은 58분에서 51분으로 7분 단축된다. 불규칙했던 배차 간격도 정상화되며 열차 내 혼잡도 완화가 기대된다.앞서 국토부는 교체 기간 동안 안전 확보를 위해 안전요원 동승, 객차 간 통로문 폐쇄, 일부 구간 시속 40㎞ 이하 속도 제한 등 조치를 시행했다. 특히 진동 영향이 큰 일산~대곡 구간은 운행 횟수를 대폭 줄여 운영해왔다.김태병 국토부 철도국장은 "이번 서해선 전동차 연결기 전량 교체는 국민 안전을 최우선으로 고려한 선제적 조치"라며 "향후에도 안전하고 신뢰받는 철도 서비스를 제공하겠다"고 말했다.