캐나다 ‘맞손’ 잡은 우주청…저궤도 위성통신 협력 체계 가동

실무 워킹그룹 가동…후속 프로젝트 발굴

민간 중심 파트너십 안착 생태계 조성 공조

협약식1 0 오태석 우주항공청장과 리사 캠벨 캐나다 우주청장이 양해각서를 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다./우주항공청

우주항공청이 캐나다와 저궤도 위성통신 등 실무 차원의 협력 체계를 구축, 국내기업의 글로벌 진출 기회를 창출한다.16일 우주청은 오태석 청장은 미국 콜로라도 스프링스에서 개최 중인 '제41회 스페이스 심포지엄' 중 지난 14일 캐나다 우주청과의 양자면담 및 양해각서(MOU) 체결식을 가졌다고 밝혔다.이번 MOU는 양국 간 우주 협력의 범위를 단순 교류를 넘어 전략적 산업 공조로 격상하기 위해 추진됐다. 양 기관은 지구관측과 우주과학, 우주탐사를 비롯해 저궤도 위성통신, 위치·항법·시각(PNT), 우주상황인식(SSA) 및 우주교통관리(STM) 등 분야에서 긴밀한 실무 협력 체계를 가동하기로 합의했다.캐나다는 최근 국가 통신·안보 분야의 독자적인 역량을 강화하기 위해 저궤도 위성통신망 확보를 국가 전략 프로젝트로 추진하고 있다. 여기에 한국은 단말기, 안테나 등 위성통신 상용화에 필요한 첨단 제조 역량을 갖췄다는 것이 우주청의 설명이다.이에 양국은 MOU 체결을 기점으로 실무 워킹그룹을 가동해 후속 협력 프로젝트 발굴을 추진할 방침이다. 특히 양국의 상호 보완적인 기술력을 바탕으로 기업 간 전략적 제휴가 활성화될 수 있도록 상시 협력 채널을 운영하고, 산업 정보 공유와 네트워크 구축을 뒷받침하는 등 민간 중심의 파트너십이 안착할 수 있는 생태계 조성에 긴밀히 공조하기로 했다.오태석 우주청장은 "캐나다는 위성통신 서비스와 우주 로보틱스 분야의 선도국으로, 한국의 위성 제조 및 우주 수송 역량이 함께 결합하면 큰 시너지를 창출할 것"이라며 "이번 MOU 체결이 우리 기업들이 글로벌 우주 공급망의 핵심 주역으로 발돋움하는 실질적인 발판이 되길 기대한다"고 말했다.