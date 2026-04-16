과기부, 기후변화 대응에 3.4조 투자…“태양전지·SMR 개발 확대”

올해 기후변화대응 기술개발 시행계획 수립

"과학기술 발전 주도 탄소중립 사회 구현"

과학기술정보통신부 청사 전경. 0 과학기술정보통신부 청사 전경./연합

기후변화 대응의 중요성이 점차 강조되는 가운데, 정부가 무탄소 에너지와 인공지능(AI) 개발 투자 확대로 탄소중립 사회의 기술적 기반을 다진다.과학기술정보통신부는 '2026년도 기후변화대응 기술개발 시행계획'을 수립했다고 16일 밝혔다. 올해 계획에는 3대 전략인 온실가스 감축, 기후변화 적응, 혁신생태계 조성 분야에 전년 대비 14.1% 증가한 3조4217억원을 투자한다.실가스 감축 분야에서는 무탄소에너지에 대한 투자를 늘리는 동시에 산업현장과 연계한 실증을 확대하는 등 원천기술부터 실증, 상용화 및 국산화까지 전방위 기술개발을 지원한다. 구체적으로 차세대 태양전지 개발에 50억원을, 민관협력 소형모듈원자로(SMR) 기술 국산화에 156억원을 투자한다.또 청정수소 개발, 산업 현장과 연계한 대형 탄소 포집·활용(CCU) 실증 사업 등 2035년 온실가스 감축 목표(NDC) 달성에 기여하고 탄소중립 시대를 대비하는 기술개발을 대폭 확대한다는 방침이다.기후변화 적응 분야에서는 디지털·AI기술을 적용, 생태계·산림·도심·해양 등 분야별 맞춤형 '감시-예측-평가' 체계를 구축하고 이에 기반한 재난재해 대응 기술개발을 확대해 나간다. 특히 AI를 활용한 기후예측 기술을 고도화해 단기·중장기 예보의 정확성을 향상하고, 인구가 밀집된 도심에 특화된 디지털 트윈 기술을 개발한다.혁신생태계를 조성하기 위해서는 업과 지자체가 주도하는 기후기술 실증 인프라 구축을 지원하고, 국제사회와의 협력에 기여해 국내 우수 기후기술의 이전과 확산을 촉진한다.과기부 관계자는 "기후기술과 관련해 추진 중인 정책 및 사업을 공유하고 성과를 점검, 과학기술 발전이 이끌어 나가는 탄소중립 사회 구현을 위해 지속적으로 노력할 계획"이라고 말했다.