李, 인도·베트남 순방…중동 위기 속 공급망·AI·방산 협력 확대

위성락 안보실장, 이재명 대통령 순방 브리핑<YONHAP NO-5124> 0 위성락 국가안보실장이 16일 청와대 기자회견장에서 이재명 대통령 순방 일정을 설명하고 있다./연합뉴스

이재명 대통령이 오는 19일부터 24일까지 5박6일 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문한다. 고속 성장 중인 두 국가와의 협력을 통해 공급망·첨단산업 중심의 경제안보 파트너십을 강화하고 '글로벌사우스 외교'를 본격 가동하겠다는 구상이다.위성락 국가안보실장은 16일 춘추관 브리핑에서 이 같은 순방 일정을 발표하며 "이번 방문은 글로벌사우스 외교의 본격 가동"이라며 "인도·베트남과의 전략적 협력을 전방위적으로 강화하는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.청와대에 따르면 이 대통령은 19일부터 22일까지 인도 뉴델리를 국빈 방문한다. 한국 대통령의 인도 방문은 8년 만이며, 정부 출범 이후 최단 기간 내 국빈 방문이다.20일에는 나렌드라 모디 인도 총리와 정상회담을 갖고 소인수·확대 회담, 양해각서(MOU) 교환식, 공동언론발표를 진행한다.이어 비즈니스 포럼에 참석해 조선·해양, 금융, 인공지능(AI), 방산 등 전략 산업 분야 협력 확대 방안을 논의할 예정이다. 드라우파디 무르무 인도 대통령이 주최하는 국빈 만찬에도 참석한다.청와대는 이번 인도 방문을 계기로 포괄적경제동반자협정(CEPA) 개선 협상을 가속화하고, 2030년까지 교역 규모 500억 달러 달성을 위한 기반을 마련한다는 계획이다. 아울러 한반도 문제와 중동 정세 등 글로벌 현안에 대한 공조도 강화할 방침이다.이 대통령은 인도 방문에 이어 22일부터 24일까지 베트남 하노이를 국빈 방문한다.22일에는 베트남 또럼 당서기장 겸 국가주석과 정상회담을 갖고 공식환영식, MOU 교환식, 공동언론발표, 국빈 만찬 등의 일정을 소화한다. 이어 23일에는 레 민 흥 총리, 쩐 타인 먼 국회의장과 잇따라 만나 경제 협력과 기업 활동 지원 방안을 논의할 예정이다.특히 베트남 방문 기간에는 현지 진출 한국 기업의 애로 해소와 투자 환경 개선, 교류 확대 방안이 주요 의제로 다뤄질 전망이다. 이 대통령은 한-베트남 비즈니스 포럼에도 참석해 교역·투자, AI·과학기술, 에너지 전환 분야 협력 확대 방안을 논의한다.이번 순방을 통해 양국은 2030년 교역액 1500억 달러 달성을 목표로 인프라·원전 등 핵심 분야 협력을 강화하고, 공급망과 에너지 분야를 중심으로 경제안보 협력을 심화할 계획이다.이 대통령은 순방 마지막 날인 24일 베트남 유네스코 세계문화유산인 탕롱황성을 방문해 친교 일정을 가진 뒤 귀국한다.