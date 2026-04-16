政, 대드론 전력 구축 정책수립 추진한다

가성비 높은 대드론전력 구축이 핵심…“장비 신속 배치되도록 기관 간 협력 당부”

260416 국방 대드론체계 구축방향 토론회 (2) 0 국방부가 16일 계룡대 회의실에서 '국방 대드론체계 구축방향 토론회'를 개최했다. /국방부

정부가 현대전 양상에서 중요성이 부각되고 있는 드론 위협에 대응하기 위한 '대드론 전력 구축' 정책 수립을 추진한다.국방부는 16일 계룡대 대회의실에서 '국방 대드론체계 구축방향 토론회'를 개최했다. 토론회는 원종대 국방부 차관보 주관으로 진행됐다.토론은 △대드론체계 구축 기본원칙 △단기·중장기 전력 증강 방향 △관련 무기·장비 신속 획득방안 △예산투자 계획 △제도개선 등 대드론 정책 전반에 대해 심도깊은 논의가 진행됐다.대드론체계란 적의 무인기·불법 드론 위협으로부터 국가 중요시설, 군사시설, 다중이용시설 등을 보호하기 위한 기술·장비·인력·운용절차를 통합한 시스템을 말한다.원 차관보는 "국방 대드론체계 구축은 국가안보를 위한 필수과제"라며 "저가 대량 드론을 활용한 비용 비대칭 소모전에 대응하기 위해서는 가성비 높은 대드론 전력 구축이 핵심이다. 야전에 필요한 무기·장비가 신속히 배치될 수 있도록 관계기관 간 긴밀한 협력을 당부한다"고 밝혔따.국방부 관계자는 "이번 토론회 논의 결과를 바탕으로 대드론체계 발전을 위한 체계적이고 실효성 있는 정책을 수립하고 급격히 고도화되는 드론 위협에 유연하고 신속하게 대응할 수 있도록 군 대비태세를 지속적으로 강화해나갈 계획"이라고 전했다.한편 이번 토론회는 현대전 양상에서 중요성이 부상하고 있는 드론 위협에 대한 우리 군 대응능력 강화를 위해 마련됐다. 토론회엔 국방부와 방위사업청을 비롯해 합동참모본부, 육·해공군 본부, 해병대사령부, 한국국방연구원, 국방과학연구소, 국방기술진흥연구소 등 국방 관계기관 주요 직위자들이 참석했다.