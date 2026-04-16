政, 대드론 전력 구축 정책수립 추진한다

국방부는 16일 계룡대 대회의실에서 '국방 대드론체계 구축방향 토론회'를 개최했다. 토론회는 원종대 국방부 차관보 주관으로 진행됐다.
토론은 △대드론체계 구축 기본원칙 △단기·중장기 전력 증강 방향 △관련 무기·장비 신속 획득방안 △예산투자 계획 △제도개선 등 대드론 정책 전반에 대해 심도깊은 논의가 진행됐다.
대드론체계란 적의 무인기·불법 드론 위협으로부터 국가 중요시설, 군사시설, 다중이용시설 등을 보호하기 위한 기술·장비·인력·운용절차를 통합한 시스템을 말한다.
원 차관보는 "국방 대드론체계 구축은 국가안보를 위한 필수과제"라며 "저가 대량 드론을 활용한 비용 비대칭 소모전에 대응하기 위해서는 가성비 높은 대드론 전력 구축이 핵심이다. 야전에 필요한 무기·장비가 신속히 배치될 수 있도록 관계기관 간 긴밀한 협력을 당부한다"고 밝혔따.
국방부 관계자는 "이번 토론회 논의 결과를 바탕으로 대드론체계 발전을 위한 체계적이고 실효성 있는 정책을 수립하고 급격히 고도화되는 드론 위협에 유연하고 신속하게 대응할 수 있도록 군 대비태세를 지속적으로 강화해나갈 계획"이라고 전했다.
한편 이번 토론회는 현대전 양상에서 중요성이 부상하고 있는 드론 위협에 대한 우리 군 대응능력 강화를 위해 마련됐다. 토론회엔 국방부와 방위사업청을 비롯해 합동참모본부, 육·해공군 본부, 해병대사령부, 한국국방연구원, 국방과학연구소, 국방기술진흥연구소 등 국방 관계기관 주요 직위자들이 참석했다.