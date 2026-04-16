닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
사회 법원·검찰

檢, 김용만 김가네 대표에게 징역 3년 구형…여직원 성폭행 시도 혐의

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260416010005306

글자크기

닫기

김홍찬 기자

승인 : 2026. 04. 16. 17:35

첫 공판서 심리 마무리…내달 선고
김용만
김용만 김가네 대표이사. /김가네 홈페이지 캡처
회식 후 술에 취한 직원에게 성폭행을 시도한 혐의로 재판에 넘겨진 김용만 김가네 대표에게 검찰이 징역형을 구형했다.

검찰은 16일 서울북부지법 형사합의14부(오병희 부장판사) 심리로 열린 김 회장의 1심 첫 공판에서 징역 3년형을 선고해달라고 구형했다. 아울러 성폭력 치료프로그램 이수와 신상정보 공개·고지, 취업제한 5년도 요청했다.

이날 재판은 첫 공판이었지만 증거조사와 피고인 신문 등을 거쳐 결심 절차까지 진행됐다.

김 회장은 2023년 9월 23일 회식 자리에서 술에 취해 항거불능 상태에 있던 여직원을 모텔로 데려가 성폭행하려 한 혐의를 받고 있다.

김 회장 측 변호인은 "사건 직후 피해자와 합의해 사실상 종결된 사안이었으나 이혼 소송 중인 배우자의 고발로 수사가 다시 시작돼 기소에 이르게 됐다"고 주장했다. 이어 "피고인의 건강상태가 매우 안 좋아 재범 우려가 없다"며 "연령이나 직업 등을 비춰봤을 때 부수처분 하지 않을 적절한 사정이 있다고 판단된다. 최대한 면제해주기를 바란다"고 덧붙였다.

법정에 출석한 김 회장은 최후진술에서 "저지른 잘못을 깊이 반성한다"면서도 "구속될 경우 전국 350여개 가맹점주와 직원들의 생계에 큰 피해가 갈 수 있다"고 호소했다. 그러면서 "남은 인생은 서민을 위한 음식을 만들어 사회에 봉사하는 등 회사 운영에 매진하겠다"고 말했다.

선고 공판은 오는 5월 21일 오전 10시에 열린다.
김홍찬 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기