장윤정, 숙취해소제 ‘알디콤’과 네고 한판...특별 프로모션

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예능 프로그램 ‘네고왕’의 새 MC로 활약 중인 장윤정이 숙취해소제 협상에 나섰다. 해당 브랜드는 방송 출연을 기념한 할인 프로모션을 진행한다.

숙취해소제 브랜드 알디콤은 4월 16일부터 22일까지 공식몰을 통해 최대 76% 할인 혜택을 제공하는 특별 프로모션을 실시한다고 밝혔다. 행사 기간 동안 1만 원 이상 구매 시 무료배송이 적용되며, 30만원 이상 구매 고객 가운데 선착순 5명에게는 약 70만 원 상당의 ‘메가에디션’이 추가 증정된다.

이번 프로모션은 알디콤 A, 알디콤 플러스, 알디콤 V 등 주요 제품군 전반을 대상으로 진행된다. 음주 전후 상황이나 개인 취향에 따라 선택할 수 있도록 다양한 구성으로 마련된 점이 특징이다.

알디콤은 10가지 한방 성분을 조합한 특허 조성물 ‘A-HAT’을 적용한 액상 스틱형 숙취해소제로, 숙취 유발 물질인 아세트알데히드 분해에 초점을 맞춘 제품이다. 간편한 섭취 방식과 고농축 설계를 강점으로 내세우고 있다.

에이피크 권영민 대표는 “생활 밀착형 공감으로 사랑받는 장윤정과의 협업을 통해 브랜드 인지도를 높이고자 했다”며 “이번 방송을 계기로 더 많은 소비자들이 제품을 경험할 수 있도록 프로모션을 기획했다”고 말했다.