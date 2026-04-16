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지선 승리 vs 국정 부담… 靑참모 차출 ‘딜레마’

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박영훈 기자

승인 : 2026. 04. 16. 17:52

하정우·전은수 등 거취 '李결단' 주목
하정우 AI미래기획수석이 14일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 이재명 대통령의 발언을 듣고 있다. /연합
이재명 대통령이 6·3 지방선거에 나설 청와대 참모진 차출을 놓고 고심하고 있다. 정치권에서는 잇따른 청와대 참모들의 출마가 선거 동력으로 이어질지, 반대로 국정 운영에 부담으로 작용할지 주목하고 있다.

16일 정치권에 따르면 대통령실 참모진을 둘러싼 지방선거 차출론이 재부상하고 있다. 앞서 우상호 전 정무수석이 강원지사 선거에 나선 데 이어 하정우 AI미래기획수석과 전은수 대변인 등의 추가 차출 가능성도 거론되고 있다.

청와대는 표면적으로는 '참모 개인 판단' 원칙을 유지하고 있다. 인사 문제를 정치 일정과 직접 연결 짓지 않겠다는 입장이다.

여권 내부에서는 지방선거를 앞두고 대중 인지도와 정책 수행 경험을 갖춘 인물들을 적극 활용해야 한다는 목소리가 나온다. 대통령실 참모 출신 인사들이 선거에 투입될 경우 정부 정책과의 연계성을 강조하고, 메시지 전달력을 높이는 데 유리하다는 점이 이런 주장에 힘을 싣고 있다. 이 때문에 주요 참모들의 이름이 선거판에서 꾸준히 오르내리고 있다.

박지원 더불어민주당 의원은 KBS 1라디오 '전격시사'에 출연해 "하정우 수석은 '하GPT'로 불릴 정도의 AI 전문가로, 국회에서도 입법 등 역할이 크다"며 "대통령이 결단해 민주당으로 보내줄 필요가 있다"고 말했다.

다만 참모진 차출 규모가 커질 경우 국정 운영에는 적지 않은 부담이 될 수 있다는 지적도 있다. 당장 AI 정책을 총괄하는 하정우 수석을 비롯한 핵심 정책을 총괄하는 참모가 이탈할 경우 청와대의 정책 추진 동력이 약화할 수 있다는 우려가 적지 않다. 결국 선택의 공은 이재명 대통령에게 넘어간 모양새다.

이와 관련, 하정우 수석은 최근 SBS 라디오 김태현의 정치쇼에 출연해 "만약 대통령이 직접 결정하라고 한다면 남는 쪽으로 결정을 하겠다"고 했다.
박영훈 기자

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