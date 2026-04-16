“국민안전이 국가 존재 이유… 의지할 수 있는 나라 만들 것”

"무거운 책임 통감… 잊지 않을 것"
민주 "생명안전기본법 신속 처리"
국힘 "사회 안전 중요성 되새길것"
|
이 대통령은 이날 오후 경기 안산 화랑유원지에서 열린 기억식에서 "이 약속을 지키는 것이야말로 세월호가 우리에게 남긴 숙제를 완성하는 길"이라며 이같이 말했다. 현직 대통령이 세월호 참사 기억식에 참석한 것은 이번이 처음이다. 이 자리에는 김혜경 여사도 동행했다.
이 대통령은 "또 4월 16일이 찾아왔다. 매년 이맘때가 되면 말로 담아내기 어려운 마음과 마주하게 된다"면서 "어떤 상황에서도 국민을 지켜내는 나라, 온전히 믿고 의지할 수 있는 나라를 만들겠다"고 다짐했다.
이어 "국가가 존재하는 이유는 바로 국민 생명과 안전을 지키기 위함"이라며 "너무도 당연한 이 기본과 원칙을 반드시 바로 세우겠다. 생명과 안전에 관해서는 단 한 치의 빈틈도 허용하지 않겠다"고 거듭 약속했다.
세월호 유가족을 향해서는 "오랜 세월 매일같이 얼마나 큰 고통과 그리움을 감내해 오셨을지 헤아릴 수 없다"고 위로했다.
또 "지난 슬픔을 넘어 더 나은 내일로 나아가는 것이 바로 지금을 살아가는 우리의 몫"이라며 "우리가 기억하고 기록하고 기리고 다짐하는 한 희생자 304명 한 분 한 분의 이름과 그들이 이루지 못한 304개의 꿈은 결코 잊히지 않을 것"이라고 말했다.
이날 기억식에는 우원식 국회의장과 정청래 더불어민주당 대표, 한병도 원내대표, 천하람 개혁신당 원내대표 등이 참석했다. 국민의힘 지도부는 행사에 참석하지 않았다.
세월호 참사 12주기를 맞은 이날 배지 대신 노란 리본을 옷깃에 단 국회의원들의 모습도 눈길을 사로잡는다.
각자의 방식대로 참사 유가족과 생존자에게 위로를 전한 여야는 참사의 고리를 끊겠다는 일념으로 '안전한 사회'를 약속했다.
민주당은 이날 세월호 참사를 계기로 재난 예방에 대한 국가와 지방자치단체의 책무를 강화하는 '생명안전기본법'을 조속히 처리하겠다고 밝혔다.
해당 법안은 현재 여야 이견으로 국회 행정안전위원회 법안심사소위에 계류 중이다. 민주당은 이달 중 상임위를 통과시킨다는 목표다.
한정애 민주당 정책위의장은 "다시는 세월호 같은 비극이 반복되지 않도록 재난 안전에 대한 국가 책무를 확립하고 재난안전관리 역량 또한 강화해야 한다. 생명과 안전이 존중받는 사회로 나아갈 수 있도록 하는 '생명안전기본법' 제정은 더 이상 미룰 수 없는 시대적 소명"이라고 강조했다.
국민의힘 지도부는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에 앞서 세월호 희생자 304명을 추모하는 묵념을 했다.
송언석 원내대표는 "그날의 충격을 잊을 수 없다"며 "국민이 '그날 국가는 어디에 있었는가'라는 질문을 던졌고, 우리는 오늘을 국민 안전의 날로 지정해 사회 안전의 중요성을 되새기기로 결의했다"고 말했다.