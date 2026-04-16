자본규제 손질 생산적 금융 100조 확보… 중기·첨단산업 지원

금융위, 은행·보험업 규제합리화 발표

은행 74조·보험권 24조 여력 확보

운영리스크 반영 기간 10년→3년

정책펀드·벤처투자 위험계수 경감

"중동 사태 피해기업에 자금 지원"

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