AI로 위험한 부동산 계약 위험 살핀다…직방, ‘지킴진단’ 서비스 개시

중개 현장의 계약 데이터 자산화…AI 기술로 구현

‘구체적 특약 조건’ 제시하는 맞춤형 설루션

직방 지킴진단 0 직방이 출시한 '지킴진단' 리포트 예시 이미지./직방

AI(인공지능) 기반 공간 기술 기업 직방이 부동산 계약 전 주소 입력만으로 매물의 권리관계와 주변 위험 요소를 분석해주는 '지킴진단' 리포트를 공식 출시했다.17일 직방에 따르면 이번 서비스는 단순 매물 검색을 넘어, 직방이 축적해 온 데이터를 기반으로 한 '데이터 중심 AI 기업'으로의 전환을 본격화했다는 점에서 의미가 있다는 설명이다.'지킴진단'의 핵심 경쟁력은 직방이 보유한 독자적인 데이터 자산이다. 회사는 수년 간 중개 현장에서 축적한 수만 건의 계약 데이터를 AI로 학습시켰다. 실제 거래 성사 사례뿐 아니라 검토 단계에서 중단된 사례까지 폭넓게 반영했다. 여기에 계약 검토 과정에서 활용된 판례까지 더해 공공 데이터 조회 수준을 넘어, 실거래에 바로 활용 가능한 분석 결과를 제공한다.특히 이 서비스는 매물 진단 결과에 따라 맞춤형 특약을 제안하는 기능을 업계 최초로 도입했다. 사용자가 주소를 입력하면 전세사기 위험, 권리 분쟁 가능성 등을 사전에 점검하고, 권리관계와 거래 조건에 맞는 구체적인 특약 문구를 제시해 임차인의 권리 보호를 돕는다. 이를 통해 이용자가 거래 전 스스로 리스크를 확인하고 대비할 수 있도록 지원하는 '의사결정 보조 도구' 역할을 수행한다.주거 안전에 대한 수요를 반영해 치안 분석 기능도 강화했다. 주변 범죄 발생 이력과 성범죄자 거주 여부 등 민감한 정보를 종합적으로 분석하고, CCTV와 파출소 등 방범 인프라 분포를 시각화해 주거 환경의 안전성을 보다 직관적으로 판단할 수 있도록 했다.직방은 아파트·빌라·원룸·오피스텔 등 다양한 주거 유형 전반에 대한 분석 범위를 확보했다. 서비스 출시를 기념해 신규 및 기존 이용자에게 1회 무료 이용 기회를 제공한다.회사 측은 "지킴진단은 방대한 플랫폼 트래픽과 데이터 경쟁력을 결합한 AI 수익 모델의 출발점"이라며 "앞으로도 데이터 기반 기술을 통해 보다 신뢰할 수 있는 부동산 거래 환경을 구축해 나가겠다"고 말했다.