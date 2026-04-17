김보현 대우건설 대표, 일본 LNG·도시개발 기업들과 협력 강화

주요 경영진 도쿄 출장, 글로벌·신사업 확대 본격화

토요엔지니어링, 치요다, JGC, 모리빌딩 등과 협력 논의

대우건설 0 김보현 대우건설 대표이사(왼쪽)과 코지 오타 치요다 대표가 기념촬영을 하고 있다./대우건설

대우건설이 일본 LNG(액화천연가스)·석유화학 플랜트·재생에너지·도시개발 전문 기업들과 협력을 강화하면서 글로벌 사업 확대에 속도를 내고 있다.대우건설은 김보현 대표이사를 비롯한 경영진이 지난 12일부터 17일(현지시간)까지 일본을 방문해 현지 기업들과 전략적 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.이번 일정은 단순한 교류를 넘어, LNG와 플랜트 분야에서 기존 협력 관계를 이어온 일본 EPC 및 엔지니어링 기업들과의 협력관계를 한층 심화하기 위한 것이다.특히 토요엔지니어링, 치요다, JGC 등은 각 분야에서 기술력과 프로젝트 수행 경험을 갖춘 기업들로, 대우건설과 오랜 기간 공동 사업을 수행해 온 '핵심 파트너'로 평가된다.대우건설은 토요엔지니어링과 나이지리아 인도라마 비료공장을 함께 지었다. 치요다와는 △사할린 LNG △파푸아뉴기니 LNG △나이지리아 NLNG T7 등 주요 프로젝트에서 협력해 왔다. JGC와도 예멘 LNG 저장탱크와 사우디 자잔 정유시설 등 다양한 플랜트 사업을 공동으로 추진한 바 있다.대우건설은 이번 일본 방문을 계기로 LNG를 비롯해 암모니아·비료·석유화학 등으로 협력 범위를 넓히고, 글로벌 시장에서 신규 사업을 공동 발굴하기로 했다. 특히 중동 지역의 전후 복구 사업을 새로운 기회로 보고, 해당 분야에서의 공동 진출 가능성도 논의했다.이 가운데 토요엔지니어링과는 플랜트 사업 확대를 위한 포괄적 협력 양해각서를 체결했다. 양사는 비료공장과 메탄올, 친환경 연료 등 다양한 영역에서 협력 프로젝트를 추진할 계획이다. 김 대표는 "장기간 협력을 이어온 파트너와의 신뢰를 바탕으로 새로운 사업 기회를 함께 만들어 나가겠다"고 했다.치요다와 JGC와도 LNG 사업 중심의 협력 강화를 재확인했다. 김 대표는 "그동안 축적된 협업 경험을 토대로 글로벌 에너지 시장에서 경쟁력을 더욱 높이겠다"고 강조했다.이와 함께 일본 부동산 디벨로퍼 모리빌딩과는 도시개발 분야 협력을 논의했고, 이토추상사와는 재생에너지 사업과 함께 수출신용기관(ECA) 금융을 활용한 해외 프로젝트 발굴 방안도 모색했다.대우건설은 베트남을 핵심 전략 시장으로 설정하고 재생에너지와 부동산 개발을 중심으로 사업 확장을 추진 중이다. 동남아를 포함한 글로벌 시장 전반에서 신규 기회를 적극 발굴하겠다는 계획이다.대우건설 관계자는 "당사는 50개국에서 481건의 해외 프로젝트를 수행하며 약 710억 달러 규모의 실적을 쌓아 왔다"며 "이번 협력을 통해 기술과 사업 역량을 결합해 글로벌 경쟁력을 더욱 강화하고 미래 성장 기반을 공고히 하겠다"고 말했다.